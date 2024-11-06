“全城碰好运”！洛阳要送“足金牡丹”

第42届中国洛阳牡丹文化节即将来临，洛阳文旅宠客再升级。27日，洛报融媒记者从洛阳市文广旅局获悉，为让牡丹文化节更具参与感和趣味性，该局联合支付宝精选热门博物馆、重点景区、旅游街区、交通枢纽等42个打卡点位，推出“全城碰好运”城市打卡寻宝游戏。

第42届中国洛阳牡丹文化节即将来临，洛阳文旅宠客再升级。27日，洛报融媒记者从洛阳市文广旅局获悉，为让牡丹文化节更具参与感和趣味性，该局联合支付宝精选热门博物馆、重点景区、旅游街区、交通枢纽等42个打卡点位，推出“全城碰好运”城市打卡寻宝游戏。

●游戏玩法

从即日起至5月5日，用手机(须具备支付宝APP及NFC功能)碰一下遍布洛阳全城的“全城碰好运”海报，即可参与游戏领取奖励。游戏分为碰好运(碰1下)、集鸿运(碰8下)、撞大运(抽大奖)三阶，游客参与后将获得相应奖励。

1.碰好运

用手机碰一下任意一个游戏打卡点位，即可获得1片花瓣(同一点位首次碰有效)。

同时获得支付宝出行红包、高德打车券、飞猪酒店优惠券、饿了么餐饮红包、哈啰骑行券等消费补贴，共800万份。

2.集鸿运

集齐8片花瓣即可合成“洛阳红”牡丹，继续碰好运赢奖励。同时获得最高42元现金红包或牡丹文创伞或数字藏品，共2万份。

3.撞大运

5月6日，主办方将从合成“洛阳红”牡丹的参与者中随机抽取10位，送每位足金牡丹1枚。