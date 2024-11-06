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应天门“花瓣雨”宠客！手搓8万余朵花瓣 打造神都专属浪漫
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.27 19:06
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　　伴着悠扬的乐曲，漫天花瓣徐徐飘舞，落英缤纷。沐浴在花瓣雨中，几名峨冠博带的汉服小姐姐，衣袂翩翩，演绎千年风雅……

　　4月1日至5月5日，隋唐洛阳城景区“应天门牡丹花瓣雨”将正式与游人见面，作为该景区推出的三种赏花方式之一，将以别具一格的形式，打造专属神都洛阳的浪漫情怀。

　　“这是今年牡丹文化节的创新节目之一。”景区有关负责人介绍，花瓣雨的演出地点位于应天门景区一楼序厅(武皇登基壁画前)，演出时间为傍晚6点，其“核心科技”是两台自动撒花机。

　　据介绍，自动撒花机是一种通过遥控机械风力系统控制实现花瓣、彩纸等材料自动抛洒的设备，应用于婚礼、舞台表演、庆典活动、影视拍摄等场景。机器通常通过机械或电子控制系统来实现花瓣的均匀撒布，以增强活动的视觉效果和氛围。它取代了传统人工撒花方式，能够精准控制抛洒时机、范围和密度，提升活动效果并降低人力成本。

　　演艺的过程看似简单，背后却凝聚着工作人员的汗水。要保证效果，景区每天要准备1公斤左右的绢花花瓣。这些花瓣均由工作人员一片片小心翼翼搓开，确保蓬松舒展，然后放进自动撒花机里。待到每天傍晚6点，从半空中释放。预计，牡丹文化节期间，手工搓制的这些花瓣总数将超过8万片。

　　落到地上的这些花瓣在演出之后如何处理？该负责人介绍，工作人员会使用专用工具进行回收，确保花瓣的完整和整洁。如有游客喜欢，也可作为纪念品或手办带走。

　　后期，景区计划围绕花瓣雨推出文创衍生品。比如将花瓣收集整理后粘贴在折扇或者团扇上，以纪念品的形式供现场参与的游客选购。

　　从今年年初的“天门降雪”，打造神都雪景，到释放牡丹花瓣雨，提供浪漫的赏花体验……在打造文旅新场景上，神都洛阳持续创新，将“情绪价值拉满”，向四海宾朋敞开怀抱。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 实习生 徐子未 文/图 通讯员 赵奕鼎）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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