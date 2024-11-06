持续至4月30日！洛阳邀您共绘“牡丹花路”

26日，洛阳市启动“洛小青”志愿者助力牡丹文化节盲道公益彩绘志愿服务活动，组织洛阳理工学院青年学子在隋唐洛阳城景区(应天门、天堂明堂)周边盲道，首批绘制牡丹花、卡通形象等画作，为城市增“妆”添彩。

26日，洛阳市启动“洛小青”志愿者助力牡丹文化节盲道公益彩绘志愿服务活动，组织洛阳理工学院青年学子在隋唐洛阳城景区(应天门、天堂明堂)周边盲道，首批绘制牡丹花、卡通形象等画作，为城市增“妆”添彩。

据悉，此次活动为牡丹文化节创意活动，由共青团洛阳市委发起，将持续至4月30日。活动以“小切口”撬动青年力量，在隋唐洛阳城景区周边盲道区域，以环保颜料创作超2000米牡丹主题彩绘长廊。

活动期间，广大市民游客也可以到“镇捣蛋”文创品牌各门店免费领取颜料，在指定盲道“绘画区”进行绘画创作，还可拍照打卡领取礼品福袋。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 实习生 施亦格 文/图）