洛阳启动化工领域打击 “非法转让转包转租”专项行动

昨日，记者从市应急管理局获悉，我市将采取明察暗访、突击检查、交叉检查、群众线索征集等方式，开展化工领域打击“非法转让转包转租”专项行动。 昨日，记者从市应急管理局获悉，我市将采取明察暗访、突击检查、交叉检查、群众线索征集等方式，开展化工领域打击“非法转让转包转租”专项行动。 本次专项行动覆盖辖区内所有化工企业，重点排查涉及危险化学品生产、储存、使用的企业，以及跨县区交界处、城乡接合部、闲置废弃关停厂房(仓库)、废弃养殖场等“小化工”多发地带，全覆盖、无死角摸排整治“非法转让转包转租”行为。 整治内容主要包括：化工企业超许可范围生产、储存危险化学品；非化工企业未经许可生产危险化学品；无证无照或证照不全生产危险化学品的小企业、小作坊、黑窝点；以挂靠、租赁或“厂中厂”等方式非法违法生产危险化学品等情况。 市应急管理局有关负责人表示，专项行动将坚持“零容忍”态度，依照相关法律法规，对违规企业责令限期改正，没收相关责任人违法所得，对情节严重的责令停产停业整顿直至吊销相关资质证书，对构成犯罪的依法移送司法机关追究刑事责任，真正让违法违规者付出沉重代价。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 刘仟仟)