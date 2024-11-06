曝光！瀍河区、涧西区、洛龙区有机构违规开展学科培训

“洛阳市教育局”微信公众号今日发布消息称，为持续巩固“双减”成果，进一步规范校外培训行为，近期在暗访检查中发现瀍河区、涧西区、洛龙区个别培训机构和个人无视国家“双减”政策，违规组织学科类培训。现将暗访中发现的几起典型案例予以曝光。

“洛阳市教育局”微信公众号今日发布消息称，为持续巩固“双减”成果，进一步规范校外培训行为，近期在暗访检查中发现瀍河区、涧西区、洛龙区个别培训机构和个人无视国家“双减”政策，违规组织学科类培训。现将暗访中发现的几起典型案例予以曝光。 “洛阳市教育局”微信公众号今日发布消息称，为持续巩固“双减”成果，进一步规范校外培训行为，近期在暗访检查中发现瀍河区、涧西区、洛龙区个别培训机构和个人无视国家“双减”政策，违规组织学科类培训。现将暗访中发现的几起典型案例予以曝光。 一、瀍河区牧歌思维成长空间违规开展学科类培训 瀍河区桂园路与下园东路交叉口牧歌思维成长空间以Ai自习室名义违规开展学科培训，故意锁闭消防双通道，逃避监管检查，楼道一片漆黑，应急灯不亮。 二、瀍河区凯瑞教育培训中心存在安全隐患 瀍河区恒大绿洲西区凯瑞教育培训中心消防通道不畅通，处于锁闭状态，且公示从业人员与实际不符。 三、涧西区锐思教育违规开展学科类培训 涧西区南昌路创展国际锐思教育以单词速记、自习室名义违规开展学科培训，且管理混乱。 四、洛龙区全学科阅读实践基地违规开展学科类培训 洛龙区英才路与美茵街交叉口全学科阅读实践基地违规开展学科类培训，锁闭消防通道，逃避监管检查，培训地点存在安全隐患。 洛阳市教育局将持续对违规培训开展明察暗访检查，严肃查处各类违法违规培训行为，加大对违规培训公开曝光力度，发现一起、查处一起、处罚一起，始终保持整治“地下”违规培训的高压态势。⑥