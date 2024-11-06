夜间撸串有了好去处！洛阳27条夜市名单公布

25日，《洛阳市第42届牡丹文化节夜间消费活动方案》印发。记者了解到，为丰富夜间消费，洛阳公布主城区27条主要夜市名单，进一步拉动经济、服务民生、活跃节庆，点亮夜经济。
25日，《洛阳市第42届牡丹文化节夜间消费活动方案》印发。记者了解到，为丰富夜间消费，洛阳公布主城区27条主要夜市名单，进一步拉动经济、服务民生、活跃节庆，点亮夜经济。
25日，《洛阳市第42届牡丹文化节夜间消费活动方案》印发。记者了解到，为丰富夜间消费，洛阳公布主城区27条主要夜市名单，进一步拉动经济、服务民生、活跃节庆，点亮夜经济。
27条夜市名单
涧西区
广州路夜市广州路西苑路至安徽路段
丽水路夜市丽水路与丽新路交叉口
浅井南路夜市丽春西路至浅井南路
郑州路夜市郑州路南段
张庄路夜市河洛路至延光路段道路两侧
西工区
小街夜市人民东路中州路至凯旋路段
老城区
唐宫夜市周公路定鼎路至黄梅路段
十字街夜市兴华街与中州路交叉口以南
利民东街夜市利民东街与利民南街交叉口至万寿街段(不含利民南街)
瀍河区
利民南街夜市利民南街南段
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