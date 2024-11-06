洛阳将开通9条“神都游”公交专线

26日，洛报融媒记者从洛阳市公交集团获悉，为保障即将到来的第42届中国洛阳牡丹文化节，该集团将增开串联景区景点、牡丹观赏园、商圈的神都小巴以及9条“神都游”专线，延长热门线路运营时间，增开夜班车、摆渡车及地铁接驳线，并与高铁站、机场联动匹配车次，确保高效接驳。同时，储备60台应急车辆全天候待命，应对突发客流。

26日，洛报融媒记者从洛阳市公交集团获悉，为保障即将到来的第42届中国洛阳牡丹文化节，该集团将增开串联景区景点、牡丹观赏园、商圈的神都小巴以及9条“神都游”专线，延长热门线路运营时间，增开夜班车、摆渡车及地铁接驳线，并与高铁站、机场联动匹配车次，确保高效接驳。同时，储备60台应急车辆全天候待命，应对突发客流。

牡丹文化节期间，洛阳市公交集团将持续推出“网红车长”“汉服导乘”等特色服务，将公交车厢打造成热门打卡点，司乘人员还将提供景点导览、外语及哑语应答等服务，并在龙门石窟、洛邑古城等热门站点设置志愿服务岗，全方位提升游客出行体验。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 文/图)