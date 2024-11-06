26日，记者从洛阳市第十六届人民代表大会常务委员会第十九次会议上获悉，徐衣显辞去洛阳市市长职务。

26日，记者从洛阳市第十六届人民代表大会常务委员会第十九次会议上获悉，徐衣显辞去洛阳市市长职务。 26日，记者从洛阳市第十六届人民代表大会常务委员会第十九次会议上获悉，徐衣显辞去洛阳市市长职务。 洛阳市人民代表大会常务委员会

关于接受徐衣显同志辞去洛阳市人民政府市长职务的决定

(2025年3月26日洛阳市第十六届人民代表大会常务委员会第十九次会议通过) 按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和《洛阳市人民代表大会常务委员会任免地方国家机关工作人员办法》的规定，根据徐衣显同志的请求，经洛阳市第十六届人民代表大会常务委员会第十九次会议审议，决定接受徐衣显同志辞去洛阳市人民政府市长职务，并报市人民代表大会备案。 （洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王亮）