洛阳将新增5条“响应式停靠服务”公交线路

26日，洛报融媒记者从洛阳市公交集团获悉，预计本月将新增5条“响应式停靠服务”公交线路。届时全市此类公交线路将达到10条。

26日，洛报融媒记者从洛阳市公交集团获悉，预计本月将新增5条“响应式停靠服务”公交线路。届时全市此类公交线路将达到10条。

目前，洛阳市中心城区及伊滨区有130条运行公交线路，其中24路、51路、74路、86路、113路等5条线路已试行“响应式停靠服务”。预计在本月内，36路、54路、93路、208路、伊滨区2号线等5条线路也将成为“响应式停靠服务”公交线路。

洛阳市公交集团运营服务部工作人员介绍，“响应式停靠服务”线路运行更加灵活。在车辆到站前，下车的乘客可提前按“下车铃”或口头告知公交车长，公交车便会停靠站台。如果没有乘客按铃或口头告知，并且站内也没有乘客候车，则公交车不再停靠。这种“响应式停靠服务”既能节省乘车时间，也能提高公交运行效率。

该工作人员介绍，此类公交车的前风挡玻璃右侧摆放有“响应式公交”标牌。乘客可下载“洛阳行”App实时查询车辆运行到站信息，候车时请不要远离站台，车辆快进站时需招手示意，下车时须提前按铃或口头告知车长，非公交站点不予停靠。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 韩菲菲 文/图)