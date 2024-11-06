中国国花园：宠客“公主园” 今春新“上线”

近日，在中国国花园原蝴蝶鸟语林内，园丁们正在为一处新场景进行花草养护，缤纷花境吸引来往游客驻足观赏。
近日，在中国国花园原蝴蝶鸟语林内，园丁们正在为一处新场景进行花草养护，缤纷花境吸引来往游客驻足观赏。
近日，在中国国花园原蝴蝶鸟语林内，园丁们正在为一处新场景进行花草养护，缤纷花境吸引来往游客驻足观赏。
为提升游客赏花体验感，中国国花园今年将原蝴蝶鸟语林打造为“公主园”，占地约600平方米，种植有毛地黄、大花飞燕草等缤纷时令花草，并配以不同品种的牡丹，预计清明假期将迎来最美意境。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 实习生 汤灿 通讯员 乔丽娜 文/图）
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