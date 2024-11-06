4月1日起，洛阳地铁延长运营时间

今日，“洛阳轨道交通”微信公众号发布消息称，第42届中国洛阳牡丹文化节即将到来，为持续提高服务质量，全面提升市民游客出行体验，洛阳地铁计划自2025年4月1日起对线网运输组织进行调整。调整后，线网运营时间常态化延长至23:00，为6:30~23:00，最小行车间隔为6分钟
今日，“洛阳轨道交通”微信公众号发布消息称，第42届中国洛阳牡丹文化节即将到来，为持续提高服务质量，全面提升市民游客出行体验，洛阳地铁计划自2025年4月1日起对线网运输组织进行调整。调整后，线网运营时间常态化延长至23:00，为6:30~23:00，最小行车间隔为6分钟
今日，“洛阳轨道交通”微信公众号发布消息称，第42届中国洛阳牡丹文化节即将到来，为持续提高服务质量，全面提升市民游客出行体验，洛阳地铁计划自2025年4月1日起对线网运输组织进行调整。调整后，线网运营时间常态化延长至23:00，为6:30~23:00，最小行车间隔为6分钟，具体行车安排如下表：
1号线首末班车时刻表
2号线首末班车时刻表
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605