4月1日起，洛阳地铁延长运营时间

今日，“洛阳轨道交通”微信公众号发布消息称，第42届中国洛阳牡丹文化节即将到来，为持续提高服务质量，全面提升市民游客出行体验，洛阳地铁计划自2025年4月1日起对线网运输组织进行调整。调整后，线网运营时间常态化延长至23:00，为6:30~23:00，最小行车间隔为6分钟

今日，“洛阳轨道交通”微信公众号发布消息称，第42届中国洛阳牡丹文化节即将到来，为持续提高服务质量，全面提升市民游客出行体验，洛阳地铁计划自2025年4月1日起对线网运输组织进行调整。调整后，线网运营时间常态化延长至23:00，为6:30~23:00，最小行车间隔为6分钟 今日，“洛阳轨道交通”微信公众号发布消息称，第42届中国洛阳牡丹文化节即将到来，为持续提高服务质量，全面提升市民游客出行体验，洛阳地铁计划自2025年4月1日起对线网运输组织进行调整。调整后，线网运营时间常态化延长至23:00，为6:30~23:00，最小行车间隔为6分钟，具体行车安排如下表： 1号线首末班车时刻表 2号线首末班车时刻表 ⑥