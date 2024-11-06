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江凌专题调研博物馆建设运营工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.26 19:06
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江凌在调研博物馆建设运营工作时强调
有序推进五大都城遗址博物馆群建设
不断丰富文旅新业态增强游客体验感

　　26日，市委书记江凌专题调研博物馆建设运营工作，强调要深入贯彻习近平文化思想，提升站位，拓宽视野，创新展陈理念，提升运营水平，有序推进五大都城遗址博物馆群建设，不断丰富文旅新业态、增强游客体验感。

　　在隋唐洛阳城定鼎门遗址博物馆，江凌察看展陈设置，并察看东西阙楼等空间利用情况，研究展陈空间拓展、动线设计优化等工作，指出要结合隋唐洛阳城中轴线保护利用规划，创新思维理念，谋划打造隋唐洛阳城遗址博物馆，更好展示盛世隋唐气象。

　　作为首批国家一级博物馆，洛阳博物馆是游客体验洛阳厚重历史的重要窗口。江凌走进文物库房、展厅等地，调研文物保管储存、业态拓展等情况，叮嘱有关负责人要一手抓展陈内容、游览环境提升，一手抓博物馆空间、IP等资源盘活，加强文物保护和管理，依托市场化运营团队，开发更多有市场潜力的产品，不断满足游客日益增长的文旅体验需求。

　　周王城天子驾六博物馆正在谋划改造提升，丰富展陈内容，提升游览体验。江凌听取相关规划设计情况介绍，指出要统筹利用周王城广场和天子驾六博物馆的地上地下空间，打造东周王城遗址博物馆，统筹好遗址保护展示与文旅业态运营，形成新的网红打卡地，让游客更直观、更沉浸式地感受古都洛阳厚重的历史文化。

　　结合万里茶道申遗工作，我市正依托山陕会馆打造万里茶道博物馆，并对周边环境进行综合提升。江凌察看博物馆建设及周边环境整治工作进展等情况。他指出，要强化有解思维，坚持保护优先，加强对上沟通，拿出更可操作的保护提升方案，有序推进万里茶道博物馆及周边区域保护提升等工作，不断提高文化遗产保护传承和活化利用水平。

　　汉魏洛阳故城遗址博物馆是国家“十四五”文化保护传承利用重点工程，目前主体工程及布展工作已大头落地。江凌察看展陈设置、博物馆运营等情况，了解开馆前各项准备工作进展。他强调，要提升站位，立足国家级博物馆定位，深刻认识汉魏洛阳故城遗址的历史文化价值，强化实物支撑，展现宏大叙事，充分彰显汉魏时期和汉魏洛阳城对中华文明传承发展的重大贡献。要提升展陈水平，突出文物主体地位，通过文物和场景的有效配合，让游客在与历史对话中坚定文化自信。要强化运营思维，充分考虑游客体验感，构建更灵动的空间肌理，营造高品质、有调性的特色消费场景，不断提升公共服务效能和可持续运营能力。

　　王军、徐超文、任丽君等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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