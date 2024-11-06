最新打造6个场景！洛阳王城公园邀您走进“牡丹画”中【视频】

卷轴缓缓铺开，上半部分是牡丹国画，下半部分是园林实景，待花开时节，犹如人在画中游……26日，在洛阳王城公园，洛报融媒记者看到了该园最新打造的沉浸式赏花场景——国色画境·王城雅趣。

卷轴缓缓铺开，上半部分是牡丹国画，下半部分是园林实景，待花开时节，犹如人在画中游……26日，在洛阳王城公园，洛报融媒记者看到了该园最新打造的沉浸式赏花场景——国色画境·王城雅趣。

为提升游客赏花体验，王城公园今年在园内牡丹观赏区及周边，以创意繁花、纱幔、风铃、动物造型等打造了6个新场景，邀您走进国色花境。

●国色画境·王城雅趣

“一步一景皆成画，半是墨痕半是花”。该场景将传统牡丹画轴解构为可穿透的镂空叙事载体，通过金属镂空框架形成立体画幅，边界搭配真实牡丹花丛，远观是画，近看有花。画轴周边还精心配置了美女樱、蓝盆花、无尽夏绣球、大花飞燕草、毛地黄等花卉，让来往游客成为画中一景。

●与花共语·春宴王城

七彩玫瑰花球“悬浮”于牡丹花坛之上，牡丹的雍容和浪漫的玫瑰在此碰撞融合，“时空交错”的绝美花境，吸引不少游客驻足打卡。