洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

462名选手参赛 洛阳市青少年陆上赛艇比赛精彩纷呈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.25 11:46
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　洛报融媒记者从市体育局获悉，2025年市青少年陆上赛艇比赛23日在嵩县体育场举行。全市21支代表队，462名选手参与这场创新型省市县联动的体育赛事。

　　据介绍，陆上赛艇比赛指的是通过测功仪(划船机)模拟水上赛艇运动的一项赛事，目的是为了更好的推广水上运动、提升青少年身体素质。充分利用陆上赛艇器材的低门槛、参与度与体验度高、运输便利等优势，让更多青少年了解赛艇运动及水上运动，让水上运动走到青少年身边来。

　　陆上赛艇比赛能够提高参与者的身体素质。通过划船的动作可锻炼全身多个部位的肌肉，包括腿部、腰部、上肢、胸部和背部，从而达到全身肌肉的有氧练习效果，增强体质。其次，陆上赛艇比赛有助于培养团队合作意识和坚韧不拔的精神品质。通过团队比赛，参与者可以学习如何在团队中发挥个人作用，同时培养相互之间的信任和支持，形成不惧艰难、勇往直前的精神。

　　此外，陆上赛艇比赛还能丰富课余生活。对于学生群体而言，这样的活动不仅能提供一种健康的娱乐方式，还能在紧张的学习生活中增添新的活力。陆上赛艇比赛还有助于推广赛艇文化。通过组织比赛和活动，让更多人了解和参与到赛艇运动中，进一步推动这项运动的发展和普及。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 实习生 徐子未 通讯员 刘强 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    西安交大二附院洛阳医院开诊 将更好地服务洛阳卫生事业发展
    西安交大二附院洛阳医院开诊 将更好地服务...
    西安交大二附院洛阳医院开诊 将更好地服务洛阳卫生事业发展
        西安交大二附院和洛阳市中心医院两院联动，如何更好地服务洛阳卫生事业发展和老百姓健康？
  • ·提升患者就医体验 西安交大二附院洛阳医院出台具体措施
  • ·西安交大二附院洛阳医院开诊 对提升洛阳乃至豫西地区医疗水平有何意义？
  • ·西安交大二附院洛阳医院会对洛阳儿科发展有什么助力？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 过往车辆绕行！洛阳一路段封闭施...
  • 剧烈降温将来袭！洛阳最新天气预...
  • 连休3天 不调休！清明节放假通知来了
  • 打造消费场景 西工小街高质量建设...
  • 3月31日起抓拍违停！洛阳交警启用...
  • “洛阳造”新能源汽车零部件海外受宠
  • 华域赛科利启动试生产 助力洛阳新...
  • 孟津区会盟镇：“开着飞机”去种...
  • 洛阳：一刻钟便民生活圈 品质“圈...
  • 3月29日起，洛阳57路、76路、V3路...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市新街北延项目还会实施吗？
    市公共交通支付一体化何时能上线？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605