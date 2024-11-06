462名选手参赛 洛阳市青少年陆上赛艇比赛精彩纷呈

洛报融媒记者从市体育局获悉，2025年市青少年陆上赛艇比赛23日在嵩县体育场举行。全市21支代表队，462名选手参与这场创新型省市县联动的体育赛事。

洛报融媒记者从市体育局获悉，2025年市青少年陆上赛艇比赛23日在嵩县体育场举行。全市21支代表队，462名选手参与这场创新型省市县联动的体育赛事。

据介绍，陆上赛艇比赛指的是通过测功仪(划船机)模拟水上赛艇运动的一项赛事，目的是为了更好的推广水上运动、提升青少年身体素质。充分利用陆上赛艇器材的低门槛、参与度与体验度高、运输便利等优势，让更多青少年了解赛艇运动及水上运动，让水上运动走到青少年身边来。

陆上赛艇比赛能够提高参与者的身体素质。通过划船的动作可锻炼全身多个部位的肌肉，包括腿部、腰部、上肢、胸部和背部，从而达到全身肌肉的有氧练习效果，增强体质。其次，陆上赛艇比赛有助于培养团队合作意识和坚韧不拔的精神品质。通过团队比赛，参与者可以学习如何在团队中发挥个人作用，同时培养相互之间的信任和支持，形成不惧艰难、勇往直前的精神。

此外，陆上赛艇比赛还能丰富课余生活。对于学生群体而言，这样的活动不仅能提供一种健康的娱乐方式，还能在紧张的学习生活中增添新的活力。陆上赛艇比赛还有助于推广赛艇文化。通过组织比赛和活动，让更多人了解和参与到赛艇运动中，进一步推动这项运动的发展和普及。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 实习生 徐子未 通讯员 刘强 文/图)