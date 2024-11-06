@洛阳司机：收不到“12123”短信 请及时变更联系方式

为什么车辆年检没有收到提醒信息？交通违法提醒信息为什么没收到？近期，部分洛阳车主反映，自己无法接收“12123”提醒短信。对此，洛阳交警部门提醒广大车主，应及时办理联系方式变更手续。

为什么车辆年检没有收到提醒信息？交通违法提醒信息为什么没收到？近期，部分洛阳车主反映，自己无法接收“12123”提醒短信。对此，洛阳交警部门提醒广大车主，应及时办理联系方式变更手续。

●线上变更

1.登录“交管12123”APP后，通过点击机动车按钮，进入本人名下机动车查询页面。进入“我的机动车业务”，选择需要更改联系方式的车辆，点击下拉按钮。

2.点击“画笔”按钮，阅读业务须知后点击“阅读”并同意。

3.进入变更机动车联系方式页面，再次点击变更机动车联系方式页面中的“画笔”按钮。输入新手机号码，点击获取验证码按钮，新手机号码收取到验证码后录入验证码栏，然后点击“确定”。

4.获取验证码(本短信验证码收取的手机号为“交管12123”App注册手机号，如非在用手机号请优先变更“交管12123”App注册手机号)，录入收取到的验证码，点击保存即完成变更联系方式业务。

●线下变更

1.车主本人办理：携带本人身份证，前往任意车管分所办理。

2.他人代办：代办人需携带本人身份证、车主身份证以及电子委托书，前往任意车管分所办理。

3.公司户车辆：办理人需携带本人身份证原件、营业执照副本以及加盖公章的委托书到车管所办理。