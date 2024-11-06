省退役军人事务厅调研组来洛 常万琦带队 张玉杰参加

近日，省退役军人事务厅厅长常万琦率调研组来洛，实地调研我市退役军人工作。市委副书记、政法委书记张玉杰参加活动。 近日，省退役军人事务厅厅长常万琦率调研组来洛，实地调研我市退役军人工作。市委副书记、政法委书记张玉杰参加活动。 调研组先后前往洛阳市退役军人服务中心、洛阳市军休老年大学、省荣康医院等处，实地调研退役军人服务体系建设、就业创业、军休服务管理和优抚医院建设等工作，并给予充分肯定。 调研组指出，要深入贯彻落实好习近平总书记关于退役军人工作的重要论述，用心用情做好服务保障，抓实抓好退役军人的党史、军史学习教育，大力宣扬优秀退役军人事迹，持续激励全省广大退役军人永葆革命军人本色，引领广大退役军人坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。要持续建强服务保障体系，落实好各项优抚政策，切实服务好优抚对象，做好退役军人权益维护工作，持续提升退役军人获得感。要利用好省委、省政府关于促进高质量充分就业的政策，进一步完善退役军人就业支持体系，打造退役军人就业创业平台，推行订单式、定向式、定岗式培训，拓宽就业渠道，持续做好精准化就业创业指导，为现代化产业体系建设输送更多退役军人优质人才。要引导退役军人永葆优良作风，积极投身乡村振兴、基层治理、志愿服务等领域，为经济社会发展贡献力量。要扎实做好军休干部服务保障工作，不断丰富军休干部精神生活，注重发挥军休干部余热，鼓励引导他们在服务经济社会发展、服务国防和军队建设中再立新功。要推动优抚医院改革发展，通过硬件设施升级、先进技术引入、科研创新驱动等方式，推动优抚医院整体业务能力实现跨越式提升，让优抚对象幸福感、获得感成色更足。 省退役军人事务厅副厅长陈天金、副市长王国辉参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 车卢月)