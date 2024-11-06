洛阳召开安全生产暨森林防灭火工作视频会 张玉杰讲话

昨日，我市召开安全生产暨森林防灭火工作视频会，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和关于河南工作的重要论述，传达学习省安全生产现场调度会精神，通报当前安全生产和森林防灭火工作情况，安排部署下一步重点任务。

昨日，我市召开安全生产暨森林防灭火工作视频会，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和关于河南工作的重要论述，传达学习省安全生产现场调度会精神，通报当前安全生产和森林防灭火工作情况，安排部署下一步重点任务。 昨日，我市召开安全生产暨森林防灭火工作视频会，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和关于河南工作的重要论述，传达学习省安全生产现场调度会精神，通报当前安全生产和森林防灭火工作情况，安排部署下一步重点任务。 市委副书记、政法委书记张玉杰出席会议并讲话，市委常委、常务副市长潘开名主持会议。 张玉杰强调，当前企业生产经营繁忙、人流物流活跃、旅游市场升温，加之春季气温回升、天干物燥，风险加大、隐患增多，为安全生产和森林防灭火工作带来严峻挑战。要时刻牢记安全生产的极端重要性，深入贯彻落实中央和省委、市委部署安排，深刻汲取近期事故教训，举一反三、彻查实改，全面反思在思想认识、工作制度、工作作风等方面存在的问题，以“一失万无”的警醒确保“万无一失”的安全。要充分认识安全生产的严峻形势，坚持底线思维、极限思维，时时警钟长鸣、处处如履薄冰，以“时时放心不下”的责任感筑牢安全防线。要从严从细查治隐患，树牢“隐患就是事故”理念，全面开展化工企业风险隐患排查整治，深入整治非法转租转包转让，严厉打击非法违法“小化工”。要加强牡丹文化节安全防控、应急处置、督导服务，持续深化矿山、消防、交通、建筑施工、森林防火以及自建房、城镇燃气、有限空间作业等领域安全专项整治，全力保障人民群众生命财产安全。要落实落细监管举措，强化党建引领基层高效能治理，完善领导分包、检查督导、闭环整改的长效机制，深入实施“人防、技防、工程防、管理防”措施，落实安全生产举报奖励制度，切实消除监管空白、形成监管合力。要压紧压实各方责任，坚持党政同责、一岗双责，严格落实“三管三必须”，从严开展督查考核，分层分级追责问责，全面提升本质安全水平。 会议以视频形式召开，各县区设分会场。伊滨区、栾川县作了表态发言。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)