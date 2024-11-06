洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

市委理论学习中心组举行集体学习（扩大）会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.25 08:24
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　3月23日，市委理论学习中心组举行集体学习(扩大)会，深入学习贯彻习近平总书记关于科技创新和人工智能的重要论述，邀请专家围绕人工智能实践应用作专题辅导，引导广大领导干部进一步开阔视野，丰富科技前沿知识，提高运用人工智能的能力水平。

　　浙江大学本科生院院长、计算机科学与技术学院和软件学院党委书记、人工智能研究所所长主任吴飞应邀作辅导报告，市领导张玉杰、祁建峰、潘开名、韩治群、徐超文等市委理论学习中心组成员在市主会场参加学习。

　　报告中，吴飞以《DeepSeek：迈向全社会分享的普遍智能》为题，结合自身创新研究成果，详细梳理了国内外主流人工智能人工智能演进脉络、核心机理，系统讲解了DeepSeek等新一代人工智能产品的发展历程、应用现状、趋势走向，并分享了对人工智能通识教育的独到见解。

　　与会同志认为，报告主题鲜明、深入浅出、论述透彻，既讲清了人工智能的技术逻辑，又介绍了实践案例和应用技巧，具有很强的针对性、启发性和指导性。大家表示，人工智能是奔涌向前的技术浪潮，更是赋能千行百业的澎湃动能，下一步要认真贯彻落实中央和省委、市委部署要求，抢抓人工智能发展历史性机遇，持续更新思想观念、拓宽知识视野，深度思考科技赋能高质量发展的有效路径，以积极主动的姿态拥抱变革、迎接挑战、适应发展。要用好人工智能新技术，创新政务服务、社会治理等应用场景，精准了解社情民意，科学配置公共资源，提高人工智能辅助决策、分析解决问题的能力本领。要抢跑产业发展新赛道，大力实施“人工智能+”行动，找准与洛阳“四新一装备”等产业发展的结合点，统筹推进传统产业升级、新兴产业壮大、未来产业培育，因地制宜发展新质生产力，为现代化洛阳建设作出更大贡献。

　　会议以视频形式召开，各县区设分会场。市直各部门主要负责同志等在市主会场参加。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    西安交大二附院洛阳医院开诊 将更好地服务洛阳卫生事业发展
    西安交大二附院洛阳医院开诊 将更好地服务...
    西安交大二附院洛阳医院开诊 将更好地服务洛阳卫生事业发展
        西安交大二附院和洛阳市中心医院两院联动，如何更好地服务洛阳卫生事业发展和老百姓健康？
  • ·提升患者就医体验 西安交大二附院洛阳医院出台具体措施
  • ·西安交大二附院洛阳医院开诊 对提升洛阳乃至豫西地区医疗水平有何意义？
  • ·西安交大二附院洛阳医院会对洛阳儿科发展有什么助力？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 过往车辆绕行！洛阳一路段封闭施...
  • 连休3天 不调休！清明节放假通知来了
  • 剧烈降温将来袭！洛阳最新天气预...
  • 打造消费场景 西工小街高质量建设...
  • 3月31日起抓拍违停！洛阳交警启用...
  • 孟津区会盟镇：“开着飞机”去种...
  • 华域赛科利启动试生产 助力洛阳新...
  • “洛阳造”新能源汽车零部件海外受宠
  • 洛阳：一刻钟便民生活圈 品质“圈...
  • 最低气温将降至3℃！洛阳最新天气...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市新街北延项目还会实施吗？
    市公共交通支付一体化何时能上线？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605