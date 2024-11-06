3月23日，市委理论学习中心组举行集体学习(扩大)会，深入学习贯彻习近平总书记关于科技创新和人工智能的重要论述，邀请专家围绕人工智能实践应用作专题辅导，引导广大领导干部进一步开阔视野，丰富科技前沿知识，提高运用人工智能的能力水平。

3月23日，市委理论学习中心组举行集体学习(扩大)会，深入学习贯彻习近平总书记关于科技创新和人工智能的重要论述，邀请专家围绕人工智能实践应用作专题辅导，引导广大领导干部进一步开阔视野，丰富科技前沿知识，提高运用人工智能的能力水平。

浙江大学本科生院院长、计算机科学与技术学院和软件学院党委书记、人工智能研究所所长主任吴飞应邀作辅导报告，市领导张玉杰、祁建峰、潘开名、韩治群、徐超文等市委理论学习中心组成员在市主会场参加学习。

报告中，吴飞以《DeepSeek：迈向全社会分享的普遍智能》为题，结合自身创新研究成果，详细梳理了国内外主流人工智能人工智能演进脉络、核心机理，系统讲解了DeepSeek等新一代人工智能产品的发展历程、应用现状、趋势走向，并分享了对人工智能通识教育的独到见解。

与会同志认为，报告主题鲜明、深入浅出、论述透彻，既讲清了人工智能的技术逻辑，又介绍了实践案例和应用技巧，具有很强的针对性、启发性和指导性。大家表示，人工智能是奔涌向前的技术浪潮，更是赋能千行百业的澎湃动能，下一步要认真贯彻落实中央和省委、市委部署要求，抢抓人工智能发展历史性机遇，持续更新思想观念、拓宽知识视野，深度思考科技赋能高质量发展的有效路径，以积极主动的姿态拥抱变革、迎接挑战、适应发展。要用好人工智能新技术，创新政务服务、社会治理等应用场景，精准了解社情民意，科学配置公共资源，提高人工智能辅助决策、分析解决问题的能力本领。要抢跑产业发展新赛道，大力实施“人工智能+”行动，找准与洛阳“四新一装备”等产业发展的结合点，统筹推进传统产业升级、新兴产业壮大、未来产业培育，因地制宜发展新质生产力，为现代化洛阳建设作出更大贡献。

会议以视频形式召开，各县区设分会场。市直各部门主要负责同志等在市主会场参加。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)