华域赛科利启动试生产 助力洛阳新能源汽车产业链发展

日前，在位于伊滨区国创动力电池配套产业园的华域赛科利车身公司生产现场，高效、智能的生产设备正在多条柔性化生产线上高效运转，为小米、上汽、吉利等国产汽车品牌提供车身件、电池底盘等关键产品。

日前，在位于伊滨区国创动力电池配套产业园的华域赛科利车身公司生产现场，高效、智能的生产设备正在多条柔性化生产线上高效运转，为小米、上汽、吉利等国产汽车品牌提供车身件、电池底盘等关键产品。目前，该公司已启动试生产，预计于近日交付首批产品，将有力促进我市新能源汽车产业链的完善与发展。(洛报融媒·洛阳网记者 潘郁 摄)