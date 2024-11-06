最低气温将降至3℃！洛阳最新天气预报来了

据最新的气象资料分析，短期内受高空偏西气流和地面暖低压的共同影响，天气晴好，气温较高。26日夜间至29日受强冷空气影响，有一次大风降温弱降水天气。气温较前期明显下降，29日、30日凌晨最低气温将降至3℃左右。
据最新的气象资料分析，短期内受高空偏西气流和地面暖低压的共同影响，天气晴好，气温较高。26日夜间至29日受强冷空气影响，有一次大风降温弱降水天气。气温较前期明显下降，29日、30日凌晨最低气温将降至3℃左右。
据最新的气象资料分析，短期内受高空偏西气流和地面暖低压的共同影响，天气晴好，气温较高。26日夜间至29日受强冷空气影响，有一次大风降温弱降水天气。气温较前期明显下降，29日、30日凌晨最低气温将降至3℃左右。
具体预报
今天夜里：晴天间多云。
25日(周二)：晴天间多云，气温15℃～31℃。
26日(周三)：晴天转多云，西北风3级逐渐加大至4级～5级，阵风7级～8级，气温14℃～30℃。
27日(周四)：阴天有小雨或零星小雨，西北风5级左右，阵风7级～8级，气温10℃～20℃。
28日(周五)：多云间晴天，西北风3级左右，气温6℃～13℃。
29日(周六)：多云间晴天，西北风4级左右，阵风7级左右，气温3℃～14℃。
30日(周日)：多云转晴天，气温3℃～17℃。
31日(周一)：晴天间多云，气温5℃～21℃。⑥
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