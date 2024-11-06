“河洛欢歌·广场文化月”活动将于4月5日启动

记者24日从洛阳市文化馆获悉，第42届中国洛阳牡丹文化节“河洛欢歌·广场文化月”活动将于4月5日在周王城广场启动。

记者24日从洛阳市文化馆获悉，第42届中国洛阳牡丹文化节“河洛欢歌·广场文化月”活动将于4月5日在周王城广场启动。

“河洛欢歌·广场文化月”活动是第42届中国洛阳牡丹文化节联动活动之一，由中共洛阳市委宣传部、洛阳市文广旅局主办，洛阳市文化馆承办，旨在集中展示近年来群众文化活动发展成果，丰富群众文化生活，营造欢乐祥和、喜庆热烈、文明向上的浓厚文化氛围。

本次活动将持续至4月19日，其间将举办“青春之名”专场文艺演出、“弦歌雅颂”戏曲艺术周、“村歌嘹亮”乡村歌曲大赛、牡丹服饰创意模特大赛、“和声悦里”社区群众合唱展演、“河洛欢歌·非遗共享”专场、百姓舞台比赛、优秀节目展演等形式多样的文艺演出，包括声乐、器乐、舞蹈、戏曲、非遗展演、服饰表演等，为市民和游客带来丰盛的文化大餐。本次活动期间还将开展“景韵闪萃”景区快闪活动，通过文化艺术进景区的形式，提升广大游客旅游体验。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 李晓霞）