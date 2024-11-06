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网购投诉3355件！洛阳发布2月消费维权报告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.24 16:27
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　　今日，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布2月消费维权报告，当月洛阳12315三级执法网络共受理各类诉求24552件，较去年同比增长4.7%。其中受理投诉5941件，共为消费者挽回经济损失173.94万元；受理举报1413件，较去年同比增长12.4% ，案值98万余元。

　　具体来看，受理商品类投诉3353件，占投诉总量的56%，投诉热点问题主要涉及六个方面：一般食品问题，家居用品问题，服装鞋帽问题，药品问题，交通工具，其他商品类投诉。受理服务类投诉2588件，占投诉总量的44%，投诉热点问题主要涉及六个方面：餐饮店和宾馆服务问题，普通商品销售服务问题，电信服务问题，美容美发洗浴服务问题，专业技术服务问题，其他服务类投诉。另外，2月共受理涉及市场监管领域违法线索举报1413件，问题主要集中在广告违法行为、不正当竞争行为、侵害消费者权益违法行为、食品质量违法行为等。

　　与此同时，2月共收到涉及网购的投诉举报共3355件，占二月份总投诉举报量的45.6%。其中投诉2352件，占网购投诉举报量的70.1%，商品类投诉1533件，服务类投诉819件；举报1003件，占网购投诉举报量的29.9%，商品类举报906件，服务类举报97件。网购投诉举报次数较多的平台有抖音、拼多多、美团平台(包括美团网、美团外卖)、京东和天猫商城，投诉举报量合计占比65.8%。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 李二帅 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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