孟津区会盟镇：“开着飞机”去种田 “护航”小麦保丰收

日前，在孟津区会盟镇老城村的高标准农田里，“新农人”陆纪武操作着新型植保无人机，对小麦进行“一喷三防”作业。

日前，在孟津区会盟镇老城村的高标准农田里，“新农人”陆纪武操作着新型植保无人机，对小麦进行“一喷三防”作业。

装药、起飞、喷洒……无人机在他的操控下，从地面腾空而起，在麦田上空来回盘旋，将农药均匀洒在麦苗上，80多亩小麦约一小时就操作完毕。

在麦田管理的关键时期，孟津区会盟镇不断加大科技推广力度，组织群众抢抓农时进行麦田管理，引导种植户聘请专业飞防队伍，让无人机“飞”到田间地头，当好麦田科技“植保员”，确保今年夏粮丰产增收。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 郑占波 王亚峰 文/图）