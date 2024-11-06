3月31日起抓拍违停！洛阳交警启用一批摄像头

今日，“洛阳交警”微信公众号发布消息称，为加强道路交通安全管理预防和减少道路交通事故，根据相关法律法规交警部门恢复、启用一批交通技术监控设备。

今日，“洛阳交警”微信公众号发布消息称，为加强道路交通安全管理预防和减少道路交通事故，根据相关法律法规交警部门恢复、启用一批交通技术监控设备。 今日，“洛阳交警”微信公众号发布消息称，为加强道路交通安全管理预防和减少道路交通事故，根据相关法律法规交警部门恢复、启用一批交通技术监控设备。具体内容如下： 洛阳市公安局交警支队四大队、七大队恢复、启用一批交通技术监控设备，用于查处车辆不按规定停车违法行为，公示日期为：2025年3月24日至2025年3月30日，2025年3月31日起开始启用。 附：监控设备设置地点及查处的道路交通违法行为 ⑥