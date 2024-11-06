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最新公告！洛阳五家民办培训机构办学资质终止
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛龙区人民政府 2025.03.24 17:50
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　　近日，洛龙区政府网站发布最新公告，终止五家民办培训机构办学资质。具体内容如下：

关于终止洛阳卓航职业培训学校等五家民办培训机构办学资质的公告

　　2025年我局在履行监督监管职能中，发现洛阳卓航职业培训学校、洛阳跃清职业技能培训学校有限公司、洛阳市铭源职业技能培训学校、洛阳市牛犇职业技能培训学校有限公司、洛阳市澜翔职业技能培训学校有限公司已连续两年以上无实际招生培训活动。其中，洛阳卓航职业培训学校，洛阳跃清职业技能培训学校有限公司、洛阳市牛犇职业技能培训学校有限公司、洛阳市澜翔职业技能培训学校有限公司已无办学设备和场地。

　　根据《中华人民共和国民办教育促进法》第五十六条、第六十条，《河南省人力资源和社会保障厅关于印发〈河南省民办职业培训学校管理办法〉的通知》(豫人社规〔2024〕1号)第二十七条、第二十九条、第三十条之规定，报经洛阳市人力资源和社会保障局研究同意，决定终止洛阳卓航职业培训学校、洛阳跃清职业技能培训学校有限公司、洛阳市铭源职业技能培训学校、洛阳市牛犇职业技能培训学校有限公司、洛阳市澜翔职业技能培训学校有限公司的办学资质，并注销其《中华人民共和国民办学校办学许可证》。

　　自公告之日起，洛阳卓航职业培训学校、洛阳跃清职业技能培训学校有限公司、洛阳市铭源职业技能培训学校、洛阳市牛犇职业技能培训学校有限公司、洛阳市澜翔职业技能培训学校有限公司不得以原名义开展任何培训活动，摘除学校匾额，于十五个工作日内将办学许可证(含正、副本)上缴我局，并到相关部门办理注销手续。如继续违法办学的，将依法严肃查处。

　　特此公告。

　　洛龙区人力资源和社会保障局

　　2025年3月21日
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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