市委党校组织学员到合肥考察学习

19日至22日，市委党校开展异地教学，组织2025年春季学期县处级干部进修一班43名学员到安徽省合肥市，围绕经济高质量发展主题进行考察学习。

19日至22日，市委党校开展异地教学，组织2025年春季学期县处级干部进修一班43名学员到安徽省合肥市，围绕经济高质量发展主题进行考察学习。

此次学习主要采取专题授课与实地调研、现场交流相结合模式，让学员们深入了解合肥市持续提升集成电路、新型显示、人工智能等三大国家级战略性新能源产业集群能级并助推经济社会高质量发展的经验做法。在专题授课环节，合肥市专家学者为学员们详细解读该市科技创新发展战略及在培育发展产业、创优营商环境等方面积累的经验成果。

随后，学员们走进蔚来合肥先进制造基地、安徽创新馆、龙芯中科(合肥)技术有限公司、东超科技有限公司、中科合肥技术创新工程院、科大国盾量子技术股份有限公司、中国科学院合肥物质科学研究院等地，切身感受合肥市近年来依靠科技创新与产业融合带来的快速发展。

通过此次考察学习，学员们开阔了视野、拓展了思路。大家纷纷表示，将以党的二十大和二十届三中全会精神为引领，把学到的新理念、新收获转化为推进本职工作的新举措、新成效，提振干事创业的积极性、创造性，更好适应新时代发展要求，为洛阳经济社会高质量发展贡献力量。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 董晓跃)