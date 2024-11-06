市政协召开党组（扩大）会议和主席会议

22日，市政协党组书记、主席孙延文主持召开市政协党组(扩大)会议和主席会议。

22日，市政协党组书记、主席孙延文主持召开市政协党组(扩大)会议和主席会议。

会议传达学习了习近平总书记在全国两会期间的重要讲话精神和全国两会精神、习近平总书记在云南考察时的重要讲话重要指示精神、习近平总书记关于深入贯彻中央八项规定精神学习教育的重要指示精神，传达学习了中央、省委、市委有关会议和文件精神。

孙延文强调，要把学习宣传贯彻习近平总书记在全国两会期间的重要讲话精神和全国两会精神作为重大政治任务，对标对表、学深悟透，找准政协工作切入点，把“四个凝聚”做深做实，以实际行动展现政协履职的新担当。要深刻认识开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育的重要意义和目标要求，站在坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的高度，切实增强学习贯彻中央八项规定精神的思想自觉和行动自觉，结合政协实际，牢牢把握目标要求，认真抓好学习研讨，全面深入查摆问题，逐一制定整改举措，扎实开展集中整治，注重抓好开门教育，持续完善作风建设长效机制，以工作实绩实效检验学习教育成效。要以实干担当服务中心大局，聚焦“四高四争先”，充分发挥自身优势，深入调研思考，高质量议政建言，调动各方面积极因素，着力汇聚强大合力，为现代化洛阳建设作出新的更大贡献。

会议协商确定市政协十四届十六次常委会会议时间及建议议程。 (洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 冯波)