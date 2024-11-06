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一竖点睛通江海 ——写在焦济洛平高铁即将开工建设之际
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2025.03.22 08:28
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　　大河奔涌处，巨龙腾飞时。

　　昨日，古老的黄河边打破了宁静，令人瞩目的呼南高铁焦济洛平段项目建设动员会在这里举行，标志着该项目即将转入开工建设新阶段。多年“十”字高铁梦，即将得以圆。4年后，这条改写洛阳交通版图的巨龙将呼啸而来，提高副中心的品质和能级，改变人们的出行与生活。

　　有人说，高铁不是铁轨的延伸，而是发展机遇的拓展。呼南高铁是国家“八纵八横”高铁网的关键一纵，其中焦济洛平高铁全长230余公里，设计速度每小时350公里，工期4年，是洛阳“十”字高铁期盼已久的一“竖”。这条高铁不仅填补了豫西纵向高铁交通空白，更将重塑区域经济格局，成为推动洛阳开放与发展的“战略动脉”。

　　这是一条通江达海、便捷出行的南北通途。焦济洛平高铁投用后，洛阳至焦作、平顶山通行时间压缩至1小时内。其在洛阳与徐兰高铁形成高铁“十”字构架，填补济源高铁区域空白，有效打通豫西地区通往京津冀、长三角和珠三角的高铁新通道，作为全国性综合交通枢纽，洛阳的地位将更加稳固。洛阳人往返北京、上海、广州、重庆、武汉等多个方向，均有时速350公里高铁，洛阳将全面融入全国“八纵八横”高铁网，真正进入高铁“互联网”时代，人们乘坐高铁可以通达全国更多城市，出行更加便捷高效。

　　这是一条提升能级、扩大辐射的开放动脉。焦济洛平高铁作为呼南高铁一部分，向北连接内蒙古、山西能源基地，向南打通与长江中游城市群的直连通道，连接北部湾出海口，构建人流、信息流、资金流北上南下双向奔赴的新通道。改扩建洛阳龙门站衔接陇海、呼南两大干线，形成“东联西进、南拓北接”格局，豫西与长三角等三大城市群形成“半日达”经济圈，推动人才、资本、技术跨区域流动，必将吸引洛阳优势产业链上下游企业“链式进驻”，助力洛阳加快从“内陆腹地”转向“开放前沿”，更好融入全国统一大市场建设。

　　这是一条串联美景、揽客引流的文旅快线。呼南高铁穿越中西部，沿途串起了无数历史名城与自然风光，无论你是想要饱览内蒙古大草原的辽阔与壮美，还是想要体验中原大地的古韵悠长与人文之美，抑或是想要领略桂林山水的灵秀与神奇，呼南高铁都能轻松帮你实现。尤其是其中的焦济洛平段，未来将为洛阳乃至河南新文旅拉客引流。以前，洛阳龙门站始发车少，越是假日旅游高峰，到洛阳的票就越难买，交通成为洛阳文旅的一块短板。今后，龙门动车存车场扩建为动车运用所，龙门站始发车将增加，票源也更足，面对“泼天流量”，洛阳将更加淡定从容。

　　一“竖”点睛通江海！焦济洛平高铁，重构的不仅是交通版图，更是洛阳作为中西部城市的发展逻辑。

　　没有等出来的高铁，只有干出来的机遇。2010年2月，郑西客运专线通车，“十”字高铁画了一“横”，而那一“竖”，洛阳人一盼就是15年。近两年，该项目前期推进明显“提速”，从去年可行性研究报告获批，到今年213亿元贷款签约，再到初步设计获批，直到如今即将全面开建。这背后，是变沿线各市“各自为战”为“握指成拳”的精心运筹，是“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的硬朗作风，是67次专班会、多次赴京赴省协调对接的日夜兼程。尽管洛阳以前无缘成为一座“火车拉来的城市”，但是通过实干打拼，洛阳现在抓住了呼南高铁机遇，成为一座拉来高铁的城市。

　　“历史不会辜负实干者。”锚定目标、全力推进，只争朝夕、大干一场，变项目“施工图”为高铁“实景图”，让黄河岸边施工机械的轰鸣声，叩响千年古都命运转轨的节奏！(洛平)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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