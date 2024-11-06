洛阳市运会选拔赛 7岁轮滑小将夺两冠

正蛇、后蛇、倒剪、单脚8字绕行、玛丽Special……伴着欢快的乐曲，自由式轮滑小将在锥桶间翩翩起舞，“御风而行”，博得现场观众阵阵掌声。刚刚过去的双休日，在洛阳市涧西区南昌路王府井购物中心室外广场，2025年“西苑杯”青少年轮滑锦标赛暨洛阳市第十五届运动会轮滑项目涧西区选拔赛精彩举行。

正蛇、后蛇、倒剪、单脚8字绕行、玛丽Special……伴着欢快的乐曲，自由式轮滑小将在锥桶间翩翩起舞，“御风而行”，博得现场观众阵阵掌声。刚刚过去的双休日，在洛阳市涧西区南昌路王府井购物中心室外广场，2025年“西苑杯”青少年轮滑锦标赛暨洛阳市第十五届运动会轮滑项目涧西区选拔赛精彩举行。

本次比赛由涧西区全民健身中心主办，涧西区轮滑协会承办，设速度轮滑、自由式轮滑两大类近20个单项，吸引了近200名选手参加。

洛阳市东方第三小学7岁女孩宋贺垚在比赛中表现抢眼，一人夺得200米计时赛和300米计时赛两项冠军。小家伙从4岁开始学习轮滑，很快就对轮滑表现出了强烈的兴趣，每天一写完作业就抱着轮滑装备去训练，一年四季从不停歇。

“我非常喜欢玩轮滑时风驰电掣的感觉，就像在飞翔。”宋贺垚说，这也是她坚持不懈的主要动力。经过三年多的训练，宋贺垚如今已是洛阳速滑队的队员，每周六都会接受专业教练的系统训练，她还代表洛阳参加过全省轮滑锦标赛，并取得优异的成绩。

“举办本次选拔赛也是为洛阳市储备人才。”涧西区轮滑协会有关负责人介绍，近年来，轮滑运动在青少年中得到广泛普及，在提高青少年身体素质和竞技水平的同时，也为“轮转冰”战略提供人才支撑。期待更多孩子参与轮滑运动，绽放青春活力。(洛报融媒·洛阳网 记者 孟山 文/图 通讯员 杨晓刚)