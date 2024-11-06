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2024年消费者满意度调查 洛阳“权益保护”得分全国第一
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.17 17:57
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　　今日，洛报融媒记者从洛阳市消费者权益保护中心了解到，日前，中国消费者协会发布2024年全国100个城市消费者满意度测评报告。根据2024年消费者满意度调查结果，洛阳总分达84.02分，在全国百个城市排名中名列第21位，位列全省第一名。值得一提的是，在“权益保护”指标方面，24个城市的得分高于全国综合水平，洛阳以97.70分位列第一名，高出全国综合得分12.75分。

　　据了解，中消协自2017年起持续开展消费者满意度测评工作，本项测评将“消费者满意度”定义为消费者购买商品或接受服务过程中，对消费供给、消费环境和消费维权的情绪反馈，是以百分制的形式测度出来的消费者主观感受，范围包括4个直辖市、27个省会(首府)城市、5个计划单列市和64个社会消费品零售总额较高的城市。2024年度测评项目于2024年11月至2025年2月在100个被测评城市同步开展调查，测评结果显示，2024年100个大中城市消费者满意度综合得分为80.36分，总体处于良好水平，35个城市得分位于全国平均线之上。

　　洛报融媒记者留意到，2024年消费者满意度测评指标体系由3个一级指标、17个二级指标和27个三级指标组成。3个一级指标分别是“消费供给”“消费环境”和“消费维权”，洛阳得分均高于全国综合水平。其中，在“消费供给”方面，全国综合得分为81.67分，有37个城市的“消费供给”得分高于全国综合水平，洛阳得分84.75分；在“消费环境”方面，全国综合得分为79.26分，有36个城市的“消费环境”得分高于全国综合水平，洛阳得分81.96分；在“消费维权”方面，全国综合得分为80.48分，有30个城市的消费维权得分高于全国综合水平，洛阳得分88.92分。与此同时，在17个二级指标中，洛阳各项得分均高于全国综合得分。尤其是在“权益保护”方面，全国综合得分为84.95分，24个城市的得分高于全国综合水平，洛阳以97.70分位列第一名。

　　洛阳市市场监管局相关负责人表示，优化消费环境是提振消费信心、激发经济活力的重要举措。近年，洛阳以消费者权益保护等工作为重点，强化监管措施，维护市场秩序，加强放心消费环境建设，创新提出并落实“五分钟响应、半小时到场、当日办结、先行赔付”维权机制，针对重点商品及服务领域的消费维权问题及时开展行政约谈，督促经营者落实主体责任，连续4年在全国百城消费者满意度测评中位列全省第一。下一步，各级市场监管部门将重点落实国家《优化消费环境三年行动方案(2025—2027年)》，持续激发消费活力，同时强化企业主体责任，推动企业积极优化消费体验，推动行业自律，调动社会各方力量，共筑满意消费环境。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 宋文辉 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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