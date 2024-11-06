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同比增长35.5%！今年前2个月洛阳进出口总值46.8亿元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.17 17:54
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　　17日，洛报融媒记者从洛阳海关获悉，今年前2个月洛阳市进出口总值46.8亿元，同比增长35.5%，增速排名全省第二，其中出口33.5亿元，同比增长16.1%；进口13.3亿元，同比增长134.2%。

　　在贸易方式上，一般贸易占主要地位，保税物流高速增长。前2个月洛阳市以一般贸易方式进出口37.1亿元，同比增长16.4%，占全市进出口总值的79.3%；以保税物流方式进出口4.8亿元，同比增长156.9%；以加工贸易方式进出口3.6亿元，同比增长673.6%。

　　在贸易主体上，民营企业活力十足，国有企业增幅明显。前2个月洛阳市民营企业进出口39.3亿元，同比增长42.5%；国有企业进出口6.1亿元，同比增长10.1%。

　　在贸易对象上，“朋友圈”不断扩容，多元布局持续强化。前2个月洛阳市对共建“一带一路”国家进出口32.3亿元，同比增长34.4%；对RCEP其他成员国进出口11.8亿元，同比增长9.2%。面向东盟、巴西、欧盟和智利等主要贸易伙伴，前2个月全市对上述市场分别进出口5.6亿元、5.1亿元、3.9亿元、3.8亿元，其中对巴西、欧盟和智利分别同比增长56.5%、4.7%和26.4倍。

　　在贸易商品上，多项产品增幅明显，外贸动能持续释放。前2个月洛阳市出口机电产品16.5亿元，同比增长42.7%，其中出口摩托车2亿元，同比增长35.3%；出口电工器材1.7亿元，同比增长20.8%。全市同期出口劳动密集型产品6.2亿元，同比增长43.2%，其中出口家具及其零件4.8亿元，同比增长35.3%。此外，全市前2个月出口未锻轧铝及铝材4.2亿元，同比增长38.5%。

　　进口方面，前2个月洛阳市进口电解铜7.7亿元，同比增长40.9倍；进口铌铁4.1亿元，同比增长53.1%；进口硅1920.2万元，同比增长295.7%；进口淬火机1592.4万元，无同期数据；进口钢丝绳1036.1万元，同比增长127.6%。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 李娟 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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