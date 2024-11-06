洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，即日起，2025年洛阳市新型研发机构备案工作启动。

洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，即日起，2025年洛阳市新型研发机构备案工作启动。

新型研发机构是聚焦科技创新需求，集聚高端创新资源，主要从事科学研究、技术创新和研发服务的独立法人机构。

今年，洛阳新型研发机构备案工作将重点支持新型材料、新能源汽车、电子信息、先进装备制造、现代医药五大产业集群和17条优势产业链相关产业及细分领域。成功备案市级新型研发机构的单位，可优先获得鼓励科技发展和成果应用转化的财税、金融、产业技术和人才政策支持等。

申请新型研发机构备案的单位，按照属地原则向所在地科技主管部门提出申请，并依托相关部门于4月11日前报送市科技局。咨询电话：63932963。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李亚楠 文/图）