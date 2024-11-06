新安县雷华风电场项目加快推进

近日，在位于新安县铁门镇的雷华风电场项目内，工人正在进行风机吊装前的准备工作。 近日，在位于新安县铁门镇的雷华风电场项目内，工人正在进行风机吊装前的准备工作。 该项目投资2.5亿元，总装机容量40兆瓦，计划安装5台单机容量6.7兆瓦、1台单机容量6.5兆瓦的风电机组，新建一座110千伏升压站。目前，该项目升压站机电线路、外送线路全部完工，已安装完成2台风电机组和4台风机底座。项目建成并网后，可减少二氧化碳和烟尘排放，节约煤炭和水资源，可增加当地税收，助力乡村振兴。(洛报融媒·洛阳网记者 张怡熙 通讯员 郝妍 摄)