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阵风7级到8级！洛阳市气象台发布大风蓝色预警
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.17 16:26
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　　洛阳市气象台17日15时04分发布大风蓝色预警信号：预计未来24小时老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区将出现4级到5级西北风，阵风7级到8级，请注意防范。

　　防御指南：

　　1.政府及相关部门应按照职责做好防大风工作。

　　2.停止高空、水上户外作业和游乐活动。

　　3.关好门窗，加固围板、棚架、广告牌等易被风吹动的搭建物，妥善安置易受大风影响的室外物品，遮盖建筑物资。

　　4.行人应尽量少骑自行车，刮风时不要在广告牌、临时搭建物等下面逗留。

　　5.有关部门和单位应注意做好森林等防火工作；街道、社区、村庄和家庭应加强防火意识，适时采取有效措施，消除火灾隐患。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 实习生 陈嘉豪 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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