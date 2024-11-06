非遗技艺遇上热门IP！栾川县重渡社区举办“花馍·面塑”非遗培训班

“哇！这个哪吒捏得也太逼真了吧！”16日，在洛阳市栾川县重渡沟示范区重渡社区，不少居民对非遗培训授课老师的技艺惊叹不已。

“哇！这个哪吒捏得也太逼真了吧！”16日，在洛阳市栾川县重渡沟示范区重渡社区，不少居民对非遗培训授课老师的技艺惊叹不已。

15日至16日，重渡沟风景区联合重渡社区，举办国家级河洛文化生态保护实验区重渡沟“花馍·面塑”非遗培训班，邀请非遗传承人为经营民宿、农家宾馆的居民传授非遗技艺。

五颜六色的面团在非遗传承人的手中，经过揉、搓、捏、切、压、粘等环节，一个个造型独特、色彩鲜艳的花馍便呈现在大家面前。

电影《哪吒之魔童闹海》自上映以来持续刷新各项纪录，其银幕形象成为热门IP，深受大家喜爱。培训课上，非遗传承人手把手教大家制作哪吒面塑造型，受到欢迎。

“能让大家真正参与到非遗技艺的学习中，我觉得特别有意义。以后，我们不仅可以向游客展示这些非遗产品，还能让游客一起体验，更好地保护和传承非遗文化。”重渡沟风景区员工肖丽莎说。

近年来，重渡沟风景区与重渡社区深入挖掘、整合非遗资源，结合景区自然景观和文化特色，持续开展沉浸式非遗展演活动，打造非遗体验项目、互动空间和文创产品，通过展示、体验和传播，推动非遗保护和传承，着力打造非遗主题景区，为当地居民增收提供了支撑。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 张毅 文/图）