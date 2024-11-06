用“真金白银”托举生育信心（河洛谈）

“制定促进生育政策，发放育儿补贴，大力发展托幼一体服务，增加普惠托育服务供给。”今年全国两会，李强总理所作的政府工作报告，积极回应年轻人普遍面临的育养难题，以一揽子助力减轻生娃养娃负担的政策“礼包”，释放支持生育的强烈信号，引发广泛关注，顺应公众对生育友好政策的热切期待。

“制定促进生育政策，发放育儿补贴，大力发展托幼一体服务，增加普惠托育服务供给。”今年全国两会，李强总理所作的政府工作报告，积极回应年轻人普遍面临的育养难题，以一揽子助力减轻生娃养娃负担的政策“礼包”，释放支持生育的强烈信号，引发广泛关注，顺应公众对生育友好政策的热切期待。

生育问题既是民生大事，也是“国之大者”。近年来，随着经济社会发展和人口年龄结构变化，我国面临“老龄化”和“少子化”的双重压力。对很多家庭来说，生育问题考验的不仅是“怀胎十月”，而且是贯穿孩子和家庭整个成长过程的“长期战役”，需要从经济、生活、工作等多方面综合考量。面对育儿成本攀升、职业发展冲突、托育资源短缺等现实问题，如何优化生育支持政策，让更多家庭“敢生愿养”，关乎民生福祉、经济发展、国家未来。

这些年，为扭转育龄家庭的“生育焦虑”，从国家层面到包括洛阳在内的各地政府，都出台了一系列实实在在的生育支持政策，以求激发社会生育意愿与积极性。比如，我市实行生育津贴“免申即享”，参保职工在定点医疗机构生育出院时，医保系统将第一时间生成生育津贴业务，并及时发放至职工银行账户，用“真金白银”支持生育意愿；大力推进普惠托育服务体系建设，先后下发《洛阳市“一老一小”整体解决方案》《洛阳市促进3岁以下婴幼儿照护服务发展实施方案》等文件，以政策保障促进托育发展；开展基础教育扩优提质行动，以资源布局优化调整为先导，全面开展城乡中小学布局优化调整……从生育到养育再到教育，我们打造全过程生育保障体系，让“青年友好”“儿童友好”与“生育友好”互为助力。

当然，鼓励生育需要综合施策，不是单纯的“生娃发钱”就能搞定。这次两会上，诸如试点“父育假”、对“妈妈岗”给予专项补贴、将义务教育延伸至高中等建议，都是强化生育支持政策托举的真切体现。尽快将这些政策善意转化为实际红利，进一步把政策做精细、把措施做贴心，让每个家庭都有切实感知，才能让更多人主动拥抱“生命的礼物”，书写温暖的发展篇章。（洛平）