曾参、秋胡之误（河洛学堂）

关于宋代有两位张先(张子野)的事儿，清代学者王士祯在《居易录》中有过考辨，点名批评宋代《道山清话》错得如此离谱，“曾参、秋胡之误，又何怪乎！”此处有两个典故：三告投杼、秋胡戏妻。

关于宋代有两位张先(张子野)的事儿，清代学者王士祯在《居易录》中有过考辨，点名批评宋代《道山清话》错得如此离谱，“曾参、秋胡之误，又何怪乎！”此处有两个典故：三告投杼、秋胡戏妻。

三告投杼源出《战国策》，杼即织机的梭子。此事有关孔子的弟子曾参，就是“吾日三省吾身”的那一位，人称曾子。

曾子是春秋末期鲁国人，族中有人与他同名，也叫曾参。一天，曾参杀了人，有人跑到曾子家里，对他的母亲说：“曾参杀人！”曾子的母亲淡然道：“我儿子才不会杀人！”边说边织布，手中的梭子都没停一下。

过一会儿，又有人来说：“曾参杀人！”曾子的母亲照旧织布，当没听见。又过了一会儿，第三个人来说：“曾参杀人！”曾子的母亲再也不淡定了，恐惧如潮般涌来，一连三人都说曾参杀人，完了，看来他真杀人了！想到这儿，她丢下梭子，翻过围墙跑了。

像曾子这样的贤人，加上母亲对他的信任，都抵不过三人之疑，三告投杼比喻流言数传能使人信以为真。

秋胡戏妻的故事出自《列女传》。秋胡也是春秋鲁人，结婚才五天，他就外出游宦，五年后才回家。快到家时，他见路旁有一个美妇人在采桑，顿时心生淫思，于是下车调戏，还说：“吾有金，愿以与夫人。”谁知竟碰了一鼻子灰。

等到了家，秋胡将金献给母亲，并叫人把他媳妇唤来。秋胡一瞧，正是那路边采桑的美妇人，当即面红耳赤，尴尬不已。

媳妇一看是他，气不打一处来，斥责他“忘母不孝，好色淫泆”，“事亲不孝，则事君不忠；处家不义，则治官不理”，这样“孝义并亡”的男人，必将一事无成！ “我不忍心看到那样的未来，你还是另娶吧！”说罢，她竟出门向东，投河而死！(洛报融媒·洛阳网记者 杨文静)