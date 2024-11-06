昨日，全市网信办主任会议召开，深入学习宣传贯彻全国两会精神，传达学习贯彻省委书记刘宁调研省委网信办时的讲话精神、全省网信办主任会议精神、市委常委会会议对宣传思想文化工作和网信工作的要求、全市宣传部长会议精神，总结工作、通报情况、分析形势，部署2025年网信工作。

昨日，全市网信办主任会议召开，深入学习宣传贯彻全国两会精神，传达学习贯彻省委书记刘宁调研省委网信办时的讲话精神、全省网信办主任会议精神、市委常委会会议对宣传思想文化工作和网信工作的要求、全市宣传部长会议精神，总结工作、通报情况、分析形势，部署2025年网信工作。

会议指出，2024年是习近平总书记提出网络强国战略目标10周年，是我国全功能接入国际互联网30周年。全市网信系统坚持在习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平文化思想、习近平总书记关于网络强国的重要思想科学指引下，在市委市政府坚强领导下，突出党建引领、聚焦主题主线、坚持激浊扬清、勇于斗争亮剑、树牢系统思维，网上主流思想舆论强音高奏，网络空间生态向上向好、网络阵地管理坚强有力、网络安全防护和信息化驱动引领成效显著，全市网信工作位列全省“第一方阵”。

会议深入分析当前网信工作面临的形势，指出做好今年全市网信工作，必须坚持思想武装、系统谋划、底线思维、效果导向，突出政治引领、守正创新、聚焦中心、固本强基、创优争先。要高举旗帜，在深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想中汲取奋进力量；要守正创新，在服务全市中心大局中唱响时代强音；要齐抓共管，在构建良好网络生态中凝聚发展共识；要强基固本，在护航高质量发展中筑牢安全屏障；要赋能增效，在信息化驱动引领中激发创新活力；要夯基垒台，在加强党的建设中锻造网信铁军。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 彭志国)