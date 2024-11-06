集中连片推进乡村全面振兴，今年怎么干？日前，2025年全市农业农村系统工作要点敲定。今年，我市将学习运用“千万工程”经验，充分调动广大党员干部和农民群众积极性，集中连片提升乡村产业发展水平、乡村建设水平、乡村治理水平。 集中连片推进乡村全面振兴，今年怎么干？日前，2025年全市农业农村系统工作要点敲定。今年，我市将学习运用“千万工程”经验，充分调动广大党员干部和农民群众积极性，集中连片提升乡村产业发展水平、乡村建设水平、乡村治理水平。 按照集中连片发展思路，全市各县区深入研究乡村演变规律，共规划集中连片示范区58个。对标2035年基本实现农业农村现代化目标，今年我市将重点建设10个集中连片示范区，奋力开创农业农村现代化新局面。 【产业发展】 新建高标准农田10万亩 ●加快高标准农田建设，按照“旱能浇、涝能排、机能耕、量能增”原则，新建高标准农田10万亩，全市粮食种植面积稳定在744.4万亩，确保重要农产品稳产保供。 ●培育壮大五大产业链，加快推动绿色杂粮、牛羊、中药材、食用菌、林果等产业规模化发展，绿色杂粮总产量90万吨以上，中药材总产量25万吨以上，香菇、平菇等袋料生产达3.4亿棒，林果分级销售率超80%。 ●推动乡村高端民宿集群及农文旅融合发展，鼓励利用集体建设用地，在城郊区发展休闲采摘游，在丘陵区发展农耕体验游，在南部山区发展休闲度假游，叫响“伏牛山居”“黄河人家”等高端民宿品牌。 【乡村建设】 全域推进城乡供排水一体化建设 ●全域推进城乡供排水一体化建设，在全市1692个行政村完成供排水一体化设施建设基础上，坚持以供补排、以城补乡、以商补农，确保供排水设施可持续运营。 ●常态化开展农村人居环境整治，对村内乱堆乱放、乱倒乱扔、乱搭乱建现象开展整治，提升农村人居环境舒适度和农民群众幸福感。 ●推动农业农村绿色发展，畜禽粪污资源化利用率稳定在86%以上，农用化肥使用量继续保持零增长。 【深化改革】 激发农村发展动力 ●有序推进第二轮土地承包到期后再延长30年试点，深化承包地所有权、承包权、经营权分置改革，进一步规范农村土地经营权流转行为。 ●持续推进宅基地改革试点，探索闲置宅基地和闲置农房通过出租、入股、合作等方式盘活利用的有效实现形式，增加农户财产性收益。 ●构建现代农业社会化服务体系，有效提供农业产前产中产后技术推广应用等社会化服务，年度培育高素质农民2100人以上。 ●加快农村金融扶持政策创新，积极推广“惠农e贷”“河洛e贷”“智慧畜牧贷”等信贷产品，推动农业保险扩面、增品、提标。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)