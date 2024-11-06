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2025年全市农业农村系统工作要点敲定
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.15 08:45
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　　集中连片推进乡村全面振兴，今年怎么干？日前，2025年全市农业农村系统工作要点敲定。今年，我市将学习运用“千万工程”经验，充分调动广大党员干部和农民群众积极性，集中连片提升乡村产业发展水平、乡村建设水平、乡村治理水平。

　　按照集中连片发展思路，全市各县区深入研究乡村演变规律，共规划集中连片示范区58个。对标2035年基本实现农业农村现代化目标，今年我市将重点建设10个集中连片示范区，奋力开创农业农村现代化新局面。

　　【产业发展】

　　新建高标准农田10万亩

　　●加快高标准农田建设，按照“旱能浇、涝能排、机能耕、量能增”原则，新建高标准农田10万亩，全市粮食种植面积稳定在744.4万亩，确保重要农产品稳产保供。

　　●培育壮大五大产业链，加快推动绿色杂粮、牛羊、中药材、食用菌、林果等产业规模化发展，绿色杂粮总产量90万吨以上，中药材总产量25万吨以上，香菇、平菇等袋料生产达3.4亿棒，林果分级销售率超80%。

　　●推动乡村高端民宿集群及农文旅融合发展，鼓励利用集体建设用地，在城郊区发展休闲采摘游，在丘陵区发展农耕体验游，在南部山区发展休闲度假游，叫响“伏牛山居”“黄河人家”等高端民宿品牌。

　　【乡村建设】

　　全域推进城乡供排水一体化建设

　　●全域推进城乡供排水一体化建设，在全市1692个行政村完成供排水一体化设施建设基础上，坚持以供补排、以城补乡、以商补农，确保供排水设施可持续运营。

　　●常态化开展农村人居环境整治，对村内乱堆乱放、乱倒乱扔、乱搭乱建现象开展整治，提升农村人居环境舒适度和农民群众幸福感。

　　●推动农业农村绿色发展，畜禽粪污资源化利用率稳定在86%以上，农用化肥使用量继续保持零增长。

　　【深化改革】

　　激发农村发展动力

　　●有序推进第二轮土地承包到期后再延长30年试点，深化承包地所有权、承包权、经营权分置改革，进一步规范农村土地经营权流转行为。

　　●持续推进宅基地改革试点，探索闲置宅基地和闲置农房通过出租、入股、合作等方式盘活利用的有效实现形式，增加农户财产性收益。

　　●构建现代农业社会化服务体系，有效提供农业产前产中产后技术推广应用等社会化服务，年度培育高素质农民2100人以上。

　　●加快农村金融扶持政策创新，积极推广“惠农e贷”“河洛e贷”“智慧畜牧贷”等信贷产品，推动农业保险扩面、增品、提标。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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