洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳移动擦亮"臻心服务"品牌 以数智力量赋能放心消费
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2025.03.14 17:36
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　3月14日，洛阳市“3·15国际消费者权益日”主题宣传活动暨年度工作启动仪式在市民广场圆满举办。作为重点参展单位，洛阳移动通过搭建服务展区、组织客户、法律服务团队现场答疑等形式，以“臻心服务”全链条赋能消费环境建设，为营造“放心消费在洛阳”城市品牌注入央企动能。

　　(图为：3月14日，河南移动洛阳分公司在洛阳市市民广场开展“3·15国际消费者权益日”主题宣传，为市民答疑解难 孙楠楠/摄)

　　创新服务范式 打造行业标杆

　　自2023年河南移动发布"BEST臻心服务"体系以来，洛阳移动率先构建“五维服务矩阵”：通过千兆网络体验升级、政企专属服务通道、热线智能导航、营业厅“一次办结”机制及透明化消费查询平台，实现服务触点全面数字化再造。值得关注的是，其“端午10分粽情”“银发服务专席”等举措入选创新服务案列，特别是在文旅融合领域，“5G+汉服赏牡丹”等跨界服务新场景广受好评。

　　数智双轮驱动 夯实品质底座

　　依托"连接+算力+能力"新型信息服务体系，洛阳移动持续释放技术红利：全市建成移动5G基站突破9955个，实现乡镇连续覆盖，在全国百城重点区域质量专项评测中斩获亚军；推出2000M超高速宽带、云电脑办公系统等数智产品，宽带义诊服务覆盖超10万家庭。

　　(图为：3月14日，河南移动洛阳分公司工作人员线上为市民开通国际漫游业务受好评。孙楠楠/摄)

　　活动当日，由网络工程师、反诈专员、客服骨干、法律咨询专员组成的15人服务团队，通过“沉浸式网络测速体验”“AI防诈情景模拟”等创新形式，为市民解答资费透明化、个人信息保护等热点问题逾百余人次，现场办理业务5件，发放《智慧生活服务手册》500余份。

　　“我们将持续深化'心级服务'内涵，今年重点推进适老化服务升级和中小企业数字化赋能工程。”河南移动洛阳分公司客户服务部负责人表示。随着“臻心服务承诺”的全面落地，这家扎根河洛大地深耕服务的通信运营商，正以数智化服务新范式重塑行业标杆。(朱小媛 朱颖 韦晓春)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    抓住春季黄金期！中医调理帮助孩子“蹿个儿”
    抓住春季黄金期！中医调理帮助孩子“蹿个儿”
    抓住春季黄金期！中医调理帮助孩子“蹿个儿”
        春天万物生长，也是孩子长高的黄金期。儿科医生提醒：此时阳气升发，通过中医调理，不仅能助孩子“蹿个儿”...
  • ·中医护理专科门诊亮相洛阳，特色服务惠及市民
  • ·防噎食保命指南：这些吃饭细节每个家庭都要知道
  • ·春季养肝可以吃逍遥丸吗？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 开花啦！洛阳牡丹“御衣黄”悄然绽放
  • 陆浑湖畔春光好【组图】
  • 官宣！第42届中国洛阳牡丹文化节...
  • 本周末，洛阳将开通4条公务员考试...
  • 荒坡披绿装 打造百果园
  • 偃师区邙岭镇周山村：白茶飘香 以...
  • 老旧小区换新颜 居民乐享新生活【...
  • 以打造“洛阳味道”促“校园餐”...
  • 春季儿童“蹿个儿”期 这份运动处...
  • @洛阳市民：3月15日至17日出行，...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市新街北延项目还会实施吗？
    市公共交通支付一体化何时能上线？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    桃花开了

    五龙沟杏花盛开

    紫翅椋鸟

    喜鹊报春
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605