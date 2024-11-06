洛阳移动擦亮"臻心服务"品牌 以数智力量赋能放心消费

3月14日，洛阳市“3·15国际消费者权益日”主题宣传活动暨年度工作启动仪式在市民广场圆满举办。作为重点参展单位，洛阳移动通过搭建服务展区、组织客户、法律服务团队现场答疑等形式，以“臻心服务”全链条赋能消费环境建设，为营造“放心消费在洛阳”城市品牌注入央企动能。

3月14日，洛阳市“3·15国际消费者权益日”主题宣传活动暨年度工作启动仪式在市民广场圆满举办。作为重点参展单位，洛阳移动通过搭建服务展区、组织客户、法律服务团队现场答疑等形式，以“臻心服务”全链条赋能消费环境建设，为营造“放心消费在洛阳”城市品牌注入央企动能。 3月14日，洛阳市“3·15国际消费者权益日”主题宣传活动暨年度工作启动仪式在市民广场圆满举办。作为重点参展单位，洛阳移动通过搭建服务展区、组织客户、法律服务团队现场答疑等形式，以“臻心服务”全链条赋能消费环境建设，为营造“放心消费在洛阳”城市品牌注入央企动能。 (图为：3月14日，河南移动洛阳分公司在洛阳市市民广场开展“3·15国际消费者权益日”主题宣传，为市民答疑解难 孙楠楠/摄) 创新服务范式 打造行业标杆 自2023年河南移动发布"BEST臻心服务"体系以来，洛阳移动率先构建“五维服务矩阵”：通过千兆网络体验升级、政企专属服务通道、热线智能导航、营业厅“一次办结”机制及透明化消费查询平台，实现服务触点全面数字化再造。值得关注的是，其“端午10分粽情”“银发服务专席”等举措入选创新服务案列，特别是在文旅融合领域，“5G+汉服赏牡丹”等跨界服务新场景广受好评。 数智双轮驱动 夯实品质底座 依托"连接+算力+能力"新型信息服务体系，洛阳移动持续释放技术红利：全市建成移动5G基站突破9955个，实现乡镇连续覆盖，在全国百城重点区域质量专项评测中斩获亚军；推出2000M超高速宽带、云电脑办公系统等数智产品，宽带义诊服务覆盖超10万家庭。 (图为：3月14日，河南移动洛阳分公司工作人员线上为市民开通国际漫游业务受好评。孙楠楠/摄) 活动当日，由网络工程师、反诈专员、客服骨干、法律咨询专员组成的15人服务团队，通过“沉浸式网络测速体验”“AI防诈情景模拟”等创新形式，为市民解答资费透明化、个人信息保护等热点问题逾百余人次，现场办理业务5件，发放《智慧生活服务手册》500余份。 “我们将持续深化'心级服务'内涵，今年重点推进适老化服务升级和中小企业数字化赋能工程。”河南移动洛阳分公司客户服务部负责人表示。随着“臻心服务承诺”的全面落地，这家扎根河洛大地深耕服务的通信运营商，正以数智化服务新范式重塑行业标杆。(朱小媛 朱颖 韦晓春)