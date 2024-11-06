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市政协召开2025年度智库建设工作会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.13 08:25
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　　昨日，市政协召开2025年度智库建设工作会议，传达学习省、市两会精神，通报2024年市政协智库专家履职情况，优化调整市政协智库专家名单，为新任的10名智库专家颁发聘书。

　　会议强调，近年来，政协智库为全市政协事业高质量发展提供了强有力的智力支持。政协智库“重”在建设，要把准定位和特色，坚持专业化发展方向，提高建言资政的含金量，坚持实行动态储备，适时增补和调整智库成员。政协智库“贵”在应用，要把牢“国之大者”、扣准“省之要者”、紧贴“市之重者”，自觉及时关注时事和国家重大方针政策，聚焦“四高四争先”提出具有战略性、前瞻性和可操作性的决策参考，围绕现代化洛阳建设深度调研协商，聚焦群众切身利益资政为民，凝聚更多共识汇聚更多力量。政协智库“要”在实效，要加强对智库作用发挥情况的台账管理和跟踪反馈，推动智库工作成果转化，注重履职成果的综合运用，扩大政协智库的社会影响。

　　市政协副主席夏许峰参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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