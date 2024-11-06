11日，市人大常委会召开党组(扩大)会议暨理论学习中心组集体学习。市人大常委会党组书记、主任李保国主持会议并讲话。 11日，市人大常委会召开党组(扩大)会议暨理论学习中心组集体学习。市人大常委会党组书记、主任李保国主持会议并讲话。 会议深入学习了习近平总书记近期重要讲话精神，集中学习了市委全面依法治市委员会第六次会议暨党政主要负责人现场述法会议等会议精神。党组理论学习中心组成员围绕深刻领会习近平法治思想，以高质量人大工作助力现代化洛阳建设进行研讨交流。 会议听取了关于开展2025年经济社会发展主要指标完成情况专项监督等实施方案，关于市十六届人大三次会议代表议案审议情况及代表建议办理建议的汇报，研究了关于加强农村义务教育学生营养改善计划监督等工作。 李保国强调，要充分发挥人大在立法工作中的主导作用，以前瞻眼光制定立法计划，深入调研了解立法需求，科学起草提升立法质效，线上线下联动开展法律法规宣传，不断提升立法工作系统性、针对性、有效性，为加快建设更高水平的法治洛阳贡献人大力量。要全面提升监督工作精准性和实效性，坚持目标导向、结果导向，细化监督实施方案，综合运用专项检查、满意度测评、“面对面”等监督方式，聚焦重点领域、关键环节和突出问题开展监督，适时开展监督项目“回头看”，严肃追责问责，确保问题真解决、真整改、真见效。要扎实做好代表意见建议办理工作，建立个性、共性问题建议清单，做好代表意见建议分级办理，加强全过程沟通协作，通过办理一件建议攻克一个难点、解决一批问题，达到人大代表满意、人大常委会满意“双满意”实质效果。要认真抓好巡察反馈事项整改，建立健全整改工作机制，压实整改责任，逐项明确措施、整改到位，逐一对账销号，把整改工作融入人大工作日常、融入机关队伍建设，以务实高效的整改成果推进人大“四个机关”建设。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳 王思芮)