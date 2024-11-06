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消费纠纷线上解决 洛阳ODR企业已达1098家
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.13 08:17
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　　记者从近日召开的洛阳ODR(在线消费纠纷解决)企业行政指导及培训会议上了解到，目前全市ODR企业有1098家，2024年ODR企业共受理投诉16246件，和解率98.32%。

　　会议通报了参会的ODR企业2024年度投诉举报情况。市市场监管局12315指挥中心相关负责人介绍，ODR系统即在线消费纠纷解决系统，商家加入该系统后，处理投诉双方不用见面。消费者可通过全国12315互联网平台在线反映问题，整个维权过程由市场监管部门保驾护航。按照相关部署，我市正在鼓励和引导更多企业积极加入消费维权新模式，营造诚实守信的经营环境和安全放心的消费环境。

　　消费者在线维权的具体方法是：登录全国12315互联网平台、手机App、12315微信公众号等，注册登录后点击“我要投诉”，搜索企业名称进入后即可与对方进行在线反映沟通和接收问题处理反馈。市场监管部门将通过定期抽查、及时回访等方式，督促企业规范经营管理，共同营造放心消费环境，让广大群众买得放心、用得舒心。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 李二帅)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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