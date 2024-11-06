“闲”字不闲（河洛学堂）

“看雪寻花玩风月，洛阳城里七年闲。”读了白居易的《闲吟》，多少人心生羡慕！

“看雪寻花玩风月，洛阳城里七年闲。”读了白居易的《闲吟》，多少人心生羡慕！

不用解释，大家就能理解白居易说的“闲”是什么意思。

那么，“天子十有二闲”，该如何解释？

此句出自《周礼》，原文为：“天子十有二闲，马六种。”意思是说，天子有马十二闲，马有六种。在这里，闲指马厩，“每厩为一闲”。

据《新唐书》记载，公元720年的一个夏夜，谷水、洛水暴涨，洪水席卷西上阳宫，宫人死者十之七八，“畿内诸县田稼庐舍荡尽，掌闲卫兵溺死千余人”。掌闲，就是尚乘局专门负责饲养皇家马匹的人。

在现代汉语中，闲的几种意思基本可以归为一类：没事儿，有空，不在使用中，与正事无关，比如游手好闲、闲置物品、农闲、闲谈、闲话等。除此之外，在古代汉语中，闲的意思还有不少，马厩算一个，这里再举几个例子。

《汉书·贾谊传》：“今民卖僮者，……内之闲中。”意思是说，那些卖奴婢的人，将其关进交易奴婢的栅栏。闲在这里指用于遮拦阻隔的栅栏。

《说苑·杂言》：“故曰君子不可不严也，小人不可不闲也。”意思是说，君子不能不威严，对小人不可不防备。闲在这里是防止、限制的意思。

西晋陆云在《盛德颂》中称：“良宰内干，武臣外闲。”闲在这里是捍卫、保卫的意思。

古人好用通假字，当闲通娴时，就有娴熟、熟习的意思，比如《洛阳伽蓝记》中这句：“吾不闲养生，自然长寿。”意思是说，我并不熟习养生，天生长寿罢了。又如《诗经·卷阿》中：“君子之马，既闲且驰。”意思是说，君子的马训练有素，奔腾如飞。 作为栅栏、马厩的闲，作为空闲、悠闲的闲，二者分别对应不同的繁体字，如今既然都变成了闲，我们在阅读时就要考虑语境，结合上下文判断其具体含义，要是将“天子十有二闲”，理解为十个天子两个闲；或将“小人不可不闲也”，理解为小人必须闲着，那可就闹笑话啦！（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）