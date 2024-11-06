风起洛阳东，香过洛阳西（古诗里的洛城四季）

最近，隋唐城遗址植物园的梅园热闹极了，各种名字里含“梅”的花儿在风中绽放。

最近，隋唐城遗址植物园的梅园热闹极了，各种名字里含“梅”的花儿在风中绽放。

周末，去赏梅，听见一游人喜不自胜地对身后少年喊：“大侄子，来一首诗！”少年显然没准备，登时一愣。

这些日子，花初绽，柳如烟，正宜踏春，先看看古人笔下的洛城之春，明儿个出门，咱就不怕没词儿啦！

杏花千树洛阳春

读赏花诗，第一个就要找咱的唐代街坊白居易。

公元829年春，58岁的白居易称病免归，以太子宾客分司东都，农历四月回到洛阳履道坊私第，开始了长达18年的晚年生活。次年，他作《恨去年》称：“老去唯耽酒，春来不著家。去年来校晚，不见洛阳花。”

错过一春便成恨，此后年年更惜春。又一年早春，风吹在脸上，既柔又暖，他作《春风》道：“春风先发苑中梅，樱杏桃梨次第开。荠花榆荚深村里，亦道春风为我来。”看，那时也是梅花先开，为“樱杏桃梨”打前站。

公元835年秋，朝廷让白居易出任同州刺史，又被他称病推辞。在《闲吟》一诗中，他这样表白心迹：“贫穷汲汲求衣食，富贵营营役心力。人生不富即贫穷，光阴易过闲难得。我今幸在穷富间，虽在朝廷不入山。看雪寻花玩风月，洛阳城里七年闲。”

履道坊正东不远即是隋唐洛阳城外郭城东南角的城门永通门，履道坊往西穿过几个里坊就是赵村。赵村有千余株杏树，年年春天杏花绽放，深深吸引白大诗人。他在《洛阳春赠刘李二宾客》一诗中写道：“水南冠盖地，城东桃李园。雪消洛阳堰，春入永通门。……尊前春可惜，身外事勿论。明日期何处，杏花游赵村。”并在诗中自注曰：“洛城东有赵村，杏花千余树。”

73岁那年春天，他写下《游赵村杏花》，恐怕自己不会再来：“赵村红杏每年开，十五年来看几回。七十三人难再到，今春来是别花来。”

三百年后，南宋诗人杨万里读了白居易这两首诗，心生向往，遂将自家东园杏花径亭子命名为“赵村”，并题诗曰：“杏花千树洛阳春，白傅年年爱赵村。月蕊晴葩风露格，老夫移得在东园。”

洛阳桃李艳阳天

“洛阳桃李”也是诗人们钟爱的春花。

与上阳宫女红叶传情的“男主角”顾况，貌似很关注上阳宫附近的树，他有四句诗称：“始上龙门望洛川，洛阳桃李艳阳天。最好当年二三月，上阳宫树千花发。”

诗人刘希夷的《代悲白头翁》中有如此名句：“洛阳城东桃李花，飞来飞去落谁家……年年岁岁花相似，岁岁年年人不同……”

相传宋之问为将后两句诗据为己有，不惜杀害外甥刘希夷，有人冷静分析后，认为这八成是谣言。宋之问可是律诗的奠基人之一，何必呢？他有一首《寒食还陆浑别业》，其中四句道：“洛阳城里花如雪，陆浑山中今始发。旦别河桥杨柳风，夕卧伊川桃李月。”真是逍遥自在！

河阳桃花也是一绝。诗人崔国辅于开元年间在洛阳考中进士，他有两句诗称：“洛阳梨花落如霰，河阳桃叶生复齐。”西晋时，美男子潘岳(潘安)出任河阳令，命全县百姓种桃树，每到春天满县桃花盛开，人称“河阳一县花”。

据说潘县令还想出了“浇花息讼”的办法：百姓因小矛盾来告状，就让他们一起用尖底水桶挑水浇花，双方在合作中看了花，出了汗，不愉快便随之消散。

一树春风千万枝

除了姹紫嫣红的花，柳也是春日洛城一景。

公元1056年，“三苏”离开眉山，前往东京汴梁(今开封)应试，途经西京洛阳，苏轼写下《一斛珠·洛城春晚》：“洛城春晚。垂杨乱掩红楼半。小池轻浪纹如篆……”垂杨即垂柳，柳丝掩映、池水荡漾的洛城春晚，勾起了苏轼对妻子王弗的相思之情。

诗人薛逢曾在洛阳为官，在《醉春风》一诗中怀念洛城春景：“斗门亭上柳如丝，洛水桥边月如练。洛阳风俗不禁街，骑马夜归香满怀。”

最有名的，还得是白居易笔下的永丰柳。

唐时洛阳永丰坊西南角的园中，有一株垂柳，柳枝纤柔，柳叶繁茂，白居易借景抒情，赋《杨柳枝词》云：“一树春风千万枝，嫩于金色软于丝。永丰西角荒园里，尽日无人属阿谁。”

这首诗后来传入乐府，遍流京师。唐宣宗听说后，特意命人来洛取了两枝，栽种在禁苑中。原本身处荒园、无人欣赏的永丰柳，被白居易这么一宣传，驰名两京，河南尹卢贞叹其“增十倍之价”。 晚唐诗人曹邺有一句“风起洛阳东，香过洛阳西”，如今的春日洛城，不正是如此宜人？无论去哪儿赏花看柳，都祝您乐满心，香满怀！（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）