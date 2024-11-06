不搞“套路营销”！洛阳企业代表签订放心消费承诺书

12日，洛阳举行全市放心消费承诺单位座谈会，授予部分企业代表“放心消费承诺单位”称号。

12日，洛阳举行全市放心消费承诺单位座谈会，授予部分企业代表“放心消费承诺单位”称号。

活动现场，企业代表现场签订放心消费承诺书，针对产品质量、价格、服务、维权等方面作出具体承诺，包括进货查验齐全，不生产销售提供假冒伪劣产品、侵权产品及其他违禁产品；明码标价，不搞“套路营销”，不虚假宣传和低价倾销；服务承诺醒目公示，售后保障无忧，提供高效便捷的维权渠道，确保消费者投诉及时受理、72小时反馈，公平、公正、及时地处理消费者的投诉和纠纷等。

近年，洛阳以“放心消费行动”工作为抓手，推动消费环境持续优化，企业诚信意识显著提升。截至2024年底，洛阳已有3921家经营主体主动参与承诺放心消费，覆盖商超、餐饮、医药、家电、文旅等重点领域。与此同时，洛阳消费纠纷化解效率显著提升，全市“消费维权服务站”“线下无理由退货”承诺单位、在线消费纠纷解决(ODR)企业的投诉和解率达到98%，初步实现小事不出柜台，一般事项不出店面，促进消费维权关口前移，减少了消费者的维权成本，全力营造公平有序、安全放心的消费市场环境。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 吴笑兵 文/图)