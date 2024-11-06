洛阳发布网购消费专项提醒

网购已经成为大众消费的重要方式，在便利的同时也隐藏着不少陷阱。一些不良商家利用网络平台的漏洞，通过虚假宣传、虚构交易、低价诱骗等手段欺骗消费者，严重扰乱市场秩序。“3·15”国际消费者权益日前夕，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布网购专项提醒。

网购已经成为大众消费的重要方式，在便利的同时也隐藏着不少陷阱。一些不良商家利用网络平台的漏洞，通过虚假宣传、虚构交易、低价诱骗等手段欺骗消费者，严重扰乱市场秩序。“3·15”国际消费者权益日前夕，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布网购专项提醒。

选择正规网购平台。尽量选择正规、成熟的网络购物平台及信誉度好、证照齐全的商家购买，从信誉度、成交记录、评价详情等多方面进行评估，做到货比三家，支付时使用平台提供的正规支付渠道。谨慎对待未经认证或非正常弹出的网站链接，防止误入钓鱼网站购物，不要轻信卖家提供的第三方支付链接或二维码。

直播购物要谨慎。不要受直播平台“价格低廉”“秒杀”“数量有限”等煽动性营销氛围影响，也不要出于对主播个人的盲目信任而冲动消费，要考虑是否符合自身需要。建议消费者尽量在官方旗舰店直播间下单，同时认真查看经营者在直播平台的资质信息公示情况，从信誉度、成交记录、评价详情等多方面对网店进行评估。

警惕促销规则。为了促销，各个电商平台秒杀、打折、红包、优惠券、预付定金直减等活动不停歇。一些商家通过“先涨后降”、预付定金直减等套路，表面让利实则清库存。建议消费者在缴纳“定金”前详细了活动规则，向客服咨询优惠规则，并注意留存营销活动页面和商家承诺页面截图等资料作为证据。

仔细验收商品。网购大促前后商品交易量激增，快递服务难免出现延迟，消费者需注意不要网购急需用品和保质期短的生鲜制品等。收到商品时，一定要仔细验货，确认货品完好无损、并与选购商品一致或符合约定后再签收。遇到快递商品损毁或丢失的情况可向经营者要求赔偿。

保留证据及时维权。遇到网购消费纠纷时应截屏保存购物聊天记录和商家承诺，作为维权证据，与平台内经营者协商不下时，可先向该网络交易平台官方客服进行投诉，如纠纷依然不能解决，要及时向平台内经营者或网络交易平台所在地的市场监管部门12315工作机构投诉或通过各级消协组织进行维权。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 李二帅)