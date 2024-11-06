洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

商铺转让都要交哪些税费？洛阳市税务局回复
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.12 13:16
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：商铺对外出售，交易环节买卖双方各自需要承担哪些税费？

　　市税务局回复：个人在非住宅存量房交易环节涉及的税费包括：增值税、城市维护建设税、土地增值税、个人所得税、印花税、契税、教育费附加和地方教育附加，其中卖方涉及的有增值税、城市维护建设税、土地增值税、个人所得税、印花税、教育费附加和地方教育附加，买方涉及的有契税、印花税。

　　具体可以携带相关资料到市民之家三楼税务部门咨询或者拨打0379-63917878。感谢您对税务工作的监督和支持，如果您还有其他涉税问题，欢迎您拨打12366纳税服务热线。

　　>>>点击查看原帖
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    中医护理专科门诊亮相洛阳，特色服务惠及市民
    中医护理专科门诊亮相洛阳，特色服务惠及市民
    中医护理专科门诊亮相洛阳，特色服务惠及市民
        到医院就诊通常需医生问诊，而北京中医药大学东直门医院洛阳医院伊滨院区近期推出创新举措——开设中医护理...
  • ·防噎食保命指南：这些吃饭细节每个家庭都要知道
  • ·春季养肝可以吃逍遥丸吗？
  • ·警惕！久咳不愈可能暗藏鼻部疾患
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳明确！将推出容积率低、得房...
  • 洛阳白云山首次发现野生白狐
  • 江凌到嵩县、栾川县调研
  • 黄河岸边植树忙【组图】
  • “拼桌办公”、共享自习室在洛阳...
  • 惠民零距离！洛阳市民在家门口就...
  • 三彩文创赋能乡村振兴【组图】
  • 新安县铁门站：钢轨百年延 货运连...
  • 喜迎牡丹文化节 洛阳市216条道路...
  • 洛阳制造“动力心脏”跳动世界级矿山
    		•
    百姓呼声
    洛阳市新街北延项目还会实施吗？
    市公共交通支付一体化何时能上线？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    一年一度海棠红

    广场群众舞蹈掠影

    摸寿桃延年益寿

    镜头里的春
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605