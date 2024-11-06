商铺转让都要交哪些税费？洛阳市税务局回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：商铺对外出售，交易环节买卖双方各自需要承担哪些税费？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：商铺对外出售，交易环节买卖双方各自需要承担哪些税费？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：商铺对外出售，交易环节买卖双方各自需要承担哪些税费？
市税务局回复：个人在非住宅存量房交易环节涉及的税费包括：增值税、城市维护建设税、土地增值税、个人所得税、印花税、契税、教育费附加和地方教育附加，其中卖方涉及的有增值税、城市维护建设税、土地增值税、个人所得税、印花税、教育费附加和地方教育附加，买方涉及的有契税、印花税。
具体可以携带相关资料到市民之家三楼税务部门咨询或者拨打0379-63917878。感谢您对税务工作的监督和支持，如果您还有其他涉税问题，欢迎您拨打12366纳税服务热线。
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