开展“儿科、精神卫生”服务年行动！2025年洛阳卫健工作这样干

3月11日，2025年洛阳市卫生健康工作会议召开，系统谋划今年重点任务。

3月11日，2025年洛阳市卫生健康工作会议召开，系统谋划今年重点任务。

洛报融媒记者从会上获悉，2025年，洛阳市卫健委将引导有条件的医疗机构延伸开展托育或医养结合服务，扎实推进公立医疗机构门诊预交金、“血费减免一次都不跑”等惠民政策，为2800名脑卒中高危人群提供筛查及综合干预等，为加快现代化洛阳建设提供坚实的健康保障。

【聚焦资源下沉，实施医疗卫生强基工程专项】

●增加家庭医生签约服务供给，多维度提升家庭医生签约服务的粘性和效果。

●积极探索基层日间病房模式，有序推进免费为基层高血压、糖尿病患者提供基本用药服务等创新试点工作。

【聚焦改革攻坚，实施医药卫生体制创新突破专项】

●聚焦以公益性为导向的公立医院改革。

●统筹推进城市医疗集团建设与社区卫生服务中心公有化改革，谋划涧西片区、瀍河老城片区城市医疗集团。推动国家优质医疗资源向城市延伸、市级资源向县级延伸、市县两级资源向基层延伸、诊疗服务向数字延伸，加快实现“小病在基层，大病到医院，康复回基层”的就医秩序。

【聚焦提质增效，实施医疗服务能力提升专项】

●深化区域中心建设，推进西交大二附院洛阳医院伊滨院区开业运营。推进县域资源共享五大中心建设，提高医疗资源配置和使用效率。

●开展“儿科、精神卫生”服务年行动，扩大儿科服务供给，完善心理健康和精神卫生服务体系，确保12356心理热线24小时服务。