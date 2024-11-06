一口野菜，一口春天！洛阳挖野菜好去处，安排

春天一到，洛阳人的味蕾就开始蠢蠢欲动啦！野菜季来了，荠菜、蒲公英、马齿苋……这些大自然的“绿色宝藏”纷纷冒头，等着被我们“捉”上餐桌！
春天一到，洛阳人的味蕾就开始蠢蠢欲动啦！野菜季来了，荠菜、蒲公英、马齿苋……这些大自然的“绿色宝藏”纷纷冒头，等着被我们“捉”上餐桌！
春天一到，洛阳人的味蕾就开始蠢蠢欲动啦！野菜季来了，荠菜、蒲公英、马齿苋……这些大自然的“绿色宝藏”纷纷冒头，等着被我们“捉”上餐桌！
不过，洛阳这么大，野菜到底藏在哪儿呢？是山野间、河岸边，还是田间地头？
别急，跟着我们一起挖出洛阳的“野菜地图”，解锁春日限定美味！
快来，一起开启舌尖上的春天吧！（策划：马佳佳）⑥
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